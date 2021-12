Ciencia.-Nuevos chips fotónicos para imágenes de alto contraste

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Investigadores chinos han desarrollado un chip fotónico plano con transmisión angular adaptada para obtener imágenes microscópicas ópticas de alto contraste.



Investigadores de la University of Science and Technology of China han descubierto que utilizando un chip fotónico plano con transmisión angular personalizada como sustrato de muestra, una microscopía de campo brillante estándar puede proporcionar imágenes de microscopía de campo oscuro y de reflexión interna total (TIR) con un montaje experimental.



La microscopía de campo brillante es una de las microscopías ópticas más simples, que utiliza rayos de luz para producir una imagen oscura sobre un fondo brillante. Sin embargo, las limitaciones de la microscopía de campo brillante incluyen bajo contraste para muestras de absorción débil y baja resolución debido a la apariencia borrosa del material desenfocado.



Aunque la microscopía de campo oscuro y la microscopía TIR pueden resolver el problema del bajo contraste, necesitan elementos ópticos complejos que son difíciles de integrar y operar debido a su gran tamaño.



El nuevo chip fotónico plano elimina la necesidad de un condensador voluminoso u objetivo especial para realizar iluminación de campo oscuro o TIR. Por lo tanto, puede funcionar como un dispositivo miniaturizado de imágenes de alto contraste para el desarrollo de microscopios compactos y versátiles, según el artículo de investigación publicado en la revista Nature Communications.



El chip fotónico es de estructura simple, fácil de integrar, de bajo costo y fácil de operar dijo, citado por Xinhua, Zhang Douguo, líder del equipo de investigación y profesor de la universidad, y agregó que se puede aplicar para producir las imágenes de ambos especímenes en el aire y las células vivas en el medio líquido.