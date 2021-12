Chile.- El proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario en Chile vuelve a votarse en el Congreso

27-06-2020 Imagen de archivo de una pareja con una bandera arcoíris. POLITICA Pau Venteo - Europa Press



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La comisión mixta que analizaba el proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario en Chile ha decidido derivar la iniciativa nuevamente para ser votada en el Senado y la Cámara de Diputados después de diferencias respecto a algunos puntos entre ambas cámaras del Congreso.



La iniciativa ha sido evaluada por la comisión mixta después de que la comisión de constitución del Senado rechazase la propuesta que fue aprobada a finales de noviembre por la Cámara de Diputados.



El presidente de la mesa de trabajo de la comisión constitucional, el senador Pedro Araya, ha informado de que se han resuelto "las discrepancias" con la Cámara, que "básicamente tenían que ver con temas de filiación, derechos laborales y actualizar la ley de identidad de género que en su minuto no contemplaba el matrimonio igualitario".



"En este sentido, ha salido un proyecto que efectivamente va a permitir hoy día consolidar las relaciones de pareja de personas del mismo sexo, que puedan tener matrimonio igualitario", ha dicho.



"Esperamos poder avanzar en el Senado, en otro proyecto emblemático, que es la ley de adopciones que permite la adopción monoparental", ha añadido en relación a los puntos que crearon discrepancias.



Igualmente, Araya ha indicado que la comisión "descarta que se esté regulando lo que se conoce como 'vientre de alquiler o el vientre subrogado', que es una institución que en Chile no está regulada".



Sobre el régimen y ejercicio del cuidado personal de los niños, se ha determinado la no discriminación en el cuidado de hijos debido, entre otras cuestiones, a la orientación sexual, identidad o expresión de género, la filiación o la apariencia personal. Además, se ha reemplazado la palabra "padres" por "progenitores", informa el Senado en un comunicado.



También se ha avanzado en "homologar" los derechos de madres y padres trabajadores al gestante y la pareja, mientras sobre cambio de sexo registral y nombre, se ha aprobado que quedará en sede administrativa el cambio para personas casadas mayores de edad y vía judicial para casados menores de edad, con notificación a la pareja y con plazo de seis meses.



El proyecto será así debatido este martes en la Sala del Senado, y en caso de obtenga luz verde pasará a la Cámara de Diputados en una fecha aún por definir.



El proyecto de matrimonio igualitario fue firmado por la expresidenta Michelle Bachelet en 2017 y presentado ante el Congreso durante su segundo mandato. Ante el Parlamento, la exmandataria sostuvo que "exigir la igualdad de derechos y libertades para todas las personas, cualquiera sea su sexo, su raza, nacionalidad, su orientación sexual o su identidad de género, es mucho más que anacrónico sino derechamente inexcusable".



Sin embargo, no fue hasta enero de 2020 cuando la sala del Senado aprobó en general el proyecto con 22 votos a favor, 16 en contra y una abstención. Posteriormente, el presidente del país, Sebastián Piñera, mostró su apoyo a la medida: "pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas, el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país", añadió.



Más de un mes después del anuncio de Piñera, el pasado 21 de julio, el Senado aprobó el proyecto, por lo que el texto pasó a la Cámara Baja, donde obtuvo la aprobación a finales de noviembre, llegando nuevamente a la Cámara Alta, si bien, posteriormente, fue derivado a la comisión mixta, desde donde continuará ahora su tramitación nuevamente en el Senado.