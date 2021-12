Bolivia registra 25 fallecidos y 1.276 nuevos contagios de la covid-19

Un miembro del Sistema Departamental de Salud realiza una prueba de covid-19 a una persona en el coliseo Julio Borelli en La Paz (Bolivia), en una imagen de archivo. EFE/ Martín Alipaz

La Paz, 7 dic (EFE).- Las autoridades bolivianas informaron que 1.276 personas dieron positivo por covid-19 y 25 fallecieron por la enfermedad en medio de los llamados del Gobierno para que la población refuerce las medidas de bioseguridad y se vacune ante el avance de la nueva variante ómicron en la región.

Bolivia acumula 19.247 muertos y 544.666 casos positivos desde que se registraron los primeros contagios en el país en marzo del año pasado.

En los nueve departamentos del país Santa Cruz encabeza la lista de contagios diarios con 857, seguido de Tarija con 174, Cochabamba con 127, La Paz con 34, Chuquisaca con 32, Pando con 26, Potosí con 10, Beni con 9 y Oruro con 5.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, los pacientes activos suman 26.637 y los recuperados son en total 498.782.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, recordó a la población extremar las medidas de bioseguridad e instó a la población que aún no se ha vacunado a que se aplique la vacuna, pues está demostrado que los casos más graves por la nueva variante se han dado en personas que no se encuentran inmunizadas.

"Hacemos la recomendación a la población boliviana, que debemos mantenernos firmes para luchar contra la pandemia mediante medidas de contención como el uso del barbijo, lavado frecuente de manos, distanciamiento y sobre todo la vacunación que está disponible para el cien por ciento de la población de nuestro país", dijo.

Bolivia se encuentra en la cuarta ola de contagios con jornadas en las que se han reportado más de mil casos diarios, cifra que no registraba seguido desde hace unos meses y con una tasa de letalidad de 0,8 %.

Sobre la vacunación el Ministerio de Salud también informó que hasta la fecha se han aplicado 8.797.204 dosis entre la primera, segunda, unidosis y la tercera dosis en el país.

Así, 4.164.777 trabajadores del sector salud, maestros, personas de la tercera edad, mayores de 18 años y embarazadas han recibido la primera dosis de la vacuna, a 3.258.485 ya se les ha aplicado la segunda, 983.344 tienen la unidosis y unas 390.598 personas mayores de 18 años y con enfermedades de base recibieron la tercera dosis.

La vacunación en Bolivia se inició a finales de enero de este año primero al personal sanitario, luego a personas con enfermedades de base y posteriormente se ha ido ampliando la edad hasta los mayores de 12 años.

A Bolivia ha llegado un total de 18.000.000 vacunas entre Sinopharm y Sputnik V, que han sido adquiridas por el Gobierno, y las de AstraZeneca, Pfizer y Janssen, que han sido donadas al país a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE

