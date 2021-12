Biden sopesa sanciones bancarias a Rusia si Putin invade Ucrania

(Bloomberg) -- Los aliados de EE.UU. y Europa están sopesando sanciones contra los bancos más grandes de Rusia y la capacidad del país para convertir rublos en dólares y otras monedas extranjeras, en caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, decida invadir Ucrania, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Las sanciones, incluidas aquellas en contra de algunos de los bancos más grandes de Rusia y el Fondo de Inversión Directa del país están entre las opciones que el presidente Joe Biden podría poner sobre la mesa cuando hable con Putin el martes, según la gente. EE.UU. también podría restringir la capacidad de los inversionistas para comprar deuda rusa en el mercado secundario, dijeron.

Las opciones fueron descritas por dos personas familiarizadas con el tema que pidieron no ser identificadas debido a que se trata de una discusión privada. La opción más drástica sería prohibir el acceso de Rusia al sistema de pagos financieros Swift, pero eso causaría estragos en los ciudadanos comunes, por lo que los funcionarios se muestran más inclinados a perseguir la capacidad de Rusia para convertir rublos en dólares, euros o libras esterlinas, dijeron las personas.

La llamada entre Biden y Putin sucederá en medio de grandes tensiones tras las afirmaciones de la inteligencia estadounidense de que Rusia estaría elaborando un plan invadir Ucrania con hasta 175.000 soldados el próximo año. Rusia ha negado tener planes de ir a la guerra, pero también ha dicho que EE.UU. y las naciones europeas deberían recortar su apoyo a Ucrania, estableciendo “límites” de facto que incluyan prohibir a la ex república soviética unirse a la alianza de la OTAN.

No está claro cuántos detalles compartirá Biden con Putin sobre las posibles sanciones que seguirían a una invasión, y la mayoría de las acciones dependerían del acuerdo de los aliados.

En general, las medidas que Biden está considerando son parte del esfuerzo estadounidense para recuperar parte de la influencia que Putin ha acumulado sobre Ucrania y, más ampliamente, sobre EE.UU. y sus aliados europeos. El líder ruso ha dejado en claro que está dispuesto a invadir Ucrania, sus fuerzas lo hicieron en 2014, para proteger lo que considera intereses de seguridad nacional vitales, además ha mostrado su voluntad de alterar los mercados de energía amenazando con cortar el suministro a Europa.

“La razón por la que Putin tiene tanta influencia es porque claramente está dispuesto a pagar el precio”, dijo Matthew Rojansky, director del Instituto Kennan en el Wilson Center en Washington, y añadió que las medidas anteriores de EE.UU. para sancionar a Rusia tuvieron poco efecto. “Pero tenemos muchas más municiones, hay muchas cosas que podemos hacer. Es solo que nadie ha creído nunca que llegaríamos a esos extremos”.

La llamada del martes de Biden con Putin, que será la cuarta conversación entre ambos desde que el presidente de EE.UU. asumiera el cargo en enero, también está destinada a proporcionar una forma de calmar las tensiones que han aumentado nuevamente después de que una acumulación de tropas rusas anterior en la primavera generara por primera vez temores de guerra.

“El objetivo aquí es señalar mucha acción desde el principio para que no tenga que hacerlo, pero asegurarse de que la amenaza sea creíble”, dijo Rojansky.

Un alto funcionario de la Administración de Biden, en declaraciones a los periodistas el lunes, dejó en claro que EE.UU. no quiere enviar tropas a Ucrania en caso de una invasión rusa. Al mismo tiempo, el funcionario dijo que EE.UU. ayudaría si fuera el caso, y enviaría más fuerzas y capacidades a los aliados de la OTAN en la frontera con Rusia.

La llamada ayudará a determinar si el deseo de Biden de una relación funcional con Rusia es posible o si la dinámica simplemente rebotará de una crisis a otra, incluidos los ciberataques, la posible invasión de Ucrania y las continuas disputas sobre el suministro de energía rusa a Europa.

La semana pasada, Biden anticipó su interés en adoptar un enfoque más estricto y dijo: “Lo que estoy haciendo es reunir lo que creo que será el conjunto de iniciativas más completo y significativo para que sea muy, muy difícil para Putin continuar y hacer lo que a la gente le preocupa que pueda hacer”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, dijo en un tuit el lunes que había hablado con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y que “acordaron continuar la acción conjunta y concertada”.

Blinken tuiteó que le aseguró al presidente ucraniano que “el apoyo de EE.UU. a Ucrania es inquebrantable” y que “habría graves consecuencias ante cualquier escalada de Rusia”.

Nota Original:

Biden Weighs Russian Banking Sanctions If Putin Invades Ukraine

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.