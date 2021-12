Bertín Osborne celebra su primer cumpleaños separado de Fabiola Martínez

20-11-2019 Bertín Osborne. MADRID, 7 (CHANCE) Día especial para Bertín Osborne, que hoy cumple 67 años. Una fecha marcada en rojo en el calendario del cantante, que vive su primer cumpleaños desde su separación matrimonial de Fabiola Martínez. En el ojo del huracán mediático en las últimas semanas tanto por su presunta relación con Chabeli Navarro como por las informaciones sobre sus problemas (solventados hace años) con Hacienda, el artista soplará las velas en la intimidad de su finca de Sevilla, acompañado por sus hijos Kike y Carlos - fruto de su relación con la venezolana y que según fuentes cercanas están pasando el puente de diciembre con su padre - y no hemos podido confirmar si por alguna de sus hijas, Alejandra, Eugenia o Claudia Osborne, a quienes está muy unido. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Día especial para Bertín Osborne, que hoy cumple 67 años. Una fecha marcada en rojo en el calendario del cantante, que vive su primer cumpleaños desde su separación matrimonial de Fabiola Martínez. En el ojo del huracán mediático en las últimas semanas tanto por su presunta relación con Chabeli Navarro como por las informaciones sobre sus problemas (solventados hace años) con Hacienda, el artista soplará las velas en la intimidad de su finca de Sevilla, acompañado por sus hijos Kike y Carlos - fruto de su relación con la venezolana y que según fuentes cercanas están pasando el puente de diciembre con su padre - y no hemos podido confirmar si por alguna de sus hijas, Alejandra, Eugenia o Claudia Osborne, a quienes está muy unido.



En un inmejorable momento profesional, Bertín continúa al frente de su exitoso programa 'El show de Bertín' - que se emite tanto en Canal Sur como en Telemadrid - y hace poco más de un mes publicaba su nuevo disco, '40 años son pocos', que conmemora sus cuatro décadas sobre los escenarios. Con una extensa gira de conciertos para 2022, el artista ha visto empañado este lanzamiento tan especial por las noticias que rodean a su vida sentimental.



Y es que según se filtraba hace algunas semanas, Bertín habría recuperado la ilusión en el amor tras su separación de Fabiola Martínez en una explosiva sevillana de 34 años llamada Chabeli Navarro, conocida por sus fallidos romances con rostros tan conocidos como Kiko Rivera o Antonio Tejado. Según desvelaba la revista Semana, el presentador llevaría varios meses de discreta relación con la joven, a quien ya le habría presentado a su círculo más cercano.



Una información que Osborne negaba indignado, asegurando que solo había visto una vez a Chabeli y tachando de "vergüenza" la noticia. Conforme pasaron los días, el cantante admitía que la conocía desde hace "varios meses", que era una "chica encantadora" y que, como persona libre que es, la había visto en alguna ocasión.



Desde entonces, silencio absoluto por parte de Bertín pero no así de Chabeli que, totalmente destrozada y sin entender por qué la había negado el artista, ha confesado en diversas ocasiones que lo está pasando muy mal, que no se esperaba todo esto y que pronto conoceremos toda la verdad. Lejos de guardar rencor al cantante, la sevillana asegura que le tiene mucho cariño y sostiene que si no habla de su relación es porque está todo en manos de sus abogados.



Además de convertirse en noticia por su presunto romance con la explosiva camarera - de quien Bertín no quiere ni hablar - el presentador está en el punto de mira por la información que hace unos días publicaba 'El Confidencial', desvelando que habría establecido su residencia en Luxemburgo y habría utilizado paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos.



Una noticia que Bertín ha aclarado muy molesto, explicando que lo publicado son hechos que se juzgaron hace 25 años y dejando claro que pagó "hasta el último céntimo" que le impusieron de multa. Asegurando que está "en paz con Hacienda y con la sociedad", el artista ha advertido que no dudará en tomar medidas legales a quien insinúe que tiene problemas con la Agencia Tributaria.



Dos polémicas que le han situado en el ojo del huracán mediático y que Bertín intenta olvidar rodeado de su familia en su primer cumpleaños sin Fabiola Martínez, de quien se separó el pasado mes de enero después de dos décadas de amor y con quien, a pesar de mantener una relación cordial por sus hijos, no se plantea una segunda oportunidad.