Argentina.- Condenado a una multa de 900 euros el conductor responsable de un atropello mortal en Córdoba

08-10-2021



El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha condenado a una multa de 900 euros a un conductor, "penalmente responsable de un delito de homicidio por imprudencia menos grave", por el atropello mortal de un hombre que en ese momento atravesaba un paso de peatones regulado por semáforo en la Avenida de República Argentina, cuando estaba en rojo para los peatones, y al que el conductor condenado llegó con su vehículo superando el límite de velocidad permitido, por lo que no pudo esquivar al peatón, que llevaba a su hijo discapacitado en una silla de ruedas.



Así lo recoge la sentencia dictada por el referido juzgado cordobés, a la que ha accedido Europa Press y que, además, "ya es firme, al no haber sido recurrida por ninguna de las partes personadas", según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).



En la sentencia, que ha adelantado 'Diario Córdoba', también se establece que, además de a la citada "pena de multa de tres meses con una cuota diaria de diez euros", que equivale a 900 euros en total, a la que se ha condenado al acusado, éste también ha sido privado "del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de tres meses, así como al pago de las costas, con inclusión de las causadas por la intervención de la acusación particular".



Junto a ello, el juzgado ha determinado que "en materia de responsabilidad civil no ha lugar a pronunciamiento alguno", ya que en este caso los familiares del fallecido, madre, dos hermanos y un hijo, "han renunciado a la acción civil al haber llegado a un acuerdo transaccional con la aseguradora" del vehículo, "por ello no resulta necesario más pronunciamiento sobre la materia".



El atropello mortal tuvo lugar "sobre las 22,05 horas del día 28 de julio de 2018", cuando el acusado circulaba a los mandos de un vehículo de su propiedad, recogiendo la sentencia, como hechos probados, que el conductor se detuvo para respetar la fase roja del semáforo ubicado en la intersección de República Argentina con la Avenida de Mediana Azahara "y, una vez que la fase semafórica que le vinculaba pasó a verde, reanudó aceleradamente la marcha, circulando a una velocidad notablemente superior a la permitida, razón por la cual no pudo reaccionar y evitar el atropello", que se produjo al llegar al siguiente semáforo, cuando éste estaba en verde para los vehículos, en la intersección entre República Argentina y la calle Antonio Maura.