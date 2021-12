Apuesta SoftBank y General Atlantic valora a Incode en US$1.250M

(Bloomberg) -- Incode Technologies, una startup que opera una plataforma de autenticación y verificación de identidad utilizada por compañías como American Express Co. y Citigroup Inc., ha sido valorada en US$1.250 millones, aproximadamente 10 veces más que su marca anterior.

La empresa con sede en San Francisco recaudó US$220 millones en una ronda de financiación liderada por General Atlantic y el fondo de SoftBank enfocado en América Latina, dijo el director ejecutivo y fundador, Ricardo Amper, en una entrevista. Otros inversionistas incluyen a JP Morgan Technology Ventures, Capital One Ventures, Coinbase Ventures y Silicon Valley CISO Investments, un sindicato de directores de seguridad de la información. También invirtieron patrocinadores existentes como DN Capital, 3L Capital, Dila Capital y Framework Ventures.

El mayor uso de la verificación de identidad en línea puede atribuirse a la pandemia, dijo Amper.

“Las empresas no estaban preparadas”, dijo, describiendo una erosión de la confianza entre consumidores y corporaciones en medio de una explosión de actividad fraudulenta. “Las empresas quieren saber quién es usted con mucha certeza y poca fricción”, dijo.

Entre los clientes de Incode figuran HSBC Holdings Plc, Grupo Financiero Banorte SAB, Sixt SE, las startup de tecnología financiera Ualá, Nubank y Clip, y Cornershop, una plataforma de entrega de comestibles propiedad de Uber Technologies Inc.

La startup ha verificado más de 175 millones de identidades desde su inicio, incluidos más de 140 millones solo en este año. Incode tiene el potencial de eliminar el sesgo en lo referente a funciones como la concesión de préstamos, así como promover la democracia al facilitar la votación biométrica en los países en desarrollo, dijo Amper.

Incode planea invertir los nuevos fondos en el avance de su tecnología de inteligencia artificial y acelerar la expansión a nuevas geografías. Opera en Estados Unidos, México, Canadá, Colombia, Brasil, Argentina y el Reino Unido. Amper dijo que espera que esa cifra se duplique en 2022, con la incorporación de Singapur, Hong Kong y Dubái, entre otros, y que Incode buscará realizar adquisiciones para ampliar su oferta.

“Existe la oportunidad de derribar las enormes barreras que existen en la identificación basada en humanos”, dijo Amper.

Fundada en 2015 con un enfoque en el intercambio de fotos, Incode dio un giro hacia la identidad en 2018 y cuenta con empresas emergentes como Jumio y Onfido entre sus rivales. Incode se valoró por última vez en alrededor de US$125 millones después de una ronda de financiación en marzo, dijo Amper.

“La oportunidad de mercado en la gestión del acceso a la identidad se está expandiendo rápidamente a medida que el ritmo de la digitalización continúa acelerándose a nivel mundial”, dijo Martín Escobari, copresidente de General Atlantic, en un comunicado enviado por correo electrónico. “Vemos espacios en blanco interesantes para que Incode capture a medida que la empresa se expande a nuevos casos de uso e industrias”, agregó Escobari, quien se une a la junta de Incode.

