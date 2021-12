𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 y las últimas 5 fotos imperdibles en Instagram

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en su cuenta de Instagramque están dando mucho de lo que hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 238.645 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes:





• Toda la gloria sea para ti SEÑOR. GRACIAS, hoy más que nunca…GRACIAS 🙏🏽🙏🏽😍😍 @jungladecarton





• DIOS…te pasaste conmigo 😍😍😍 Gracias!!! @salvadordesuenos #SalvadorDeSueñosRegaloDeDIOS





#CaroCruzLookDelDía Total Look @rapsodiacolombiaoficial Tenis @pumacolombia @diaadiacaracoltv 🌟🌟





• Me queda imposible decir que somos el mejor equipo porque en realidad somos la mejor FAMILIA. Los quiero, los admiro y solo tengo gratitud por ser incondicionales siempre, GRACIAS @caritosotooficial @apuntesdecata @ivanlalindeg @carloscalero29 Y @juandiegovanegasl que prefirió irse de viaje jajaja mentira, no pudo estar por compromisos de antes pero aunque no se vea…allí está 😍😍🌟🌟 gracias @normajaneid @hernanpuentes y nuestra @tatianazuluagal gracias @15minutosco por dejarnos este recuerdo para siempre @caracoltv





• Desde que baby ganics llegó a nuestra familia la tranquilidad es única, ya que puedo bañar a Salvador sin preocuparme de nada, es un producto muy seguro para el, no produce lágrimas, puede jugar en el agua sin pensar que le van a molestar sus ojitos, además está probado por dermatólogos y pediatras, es hipoalergénicos y sin parabenos. #BabyGanicsEnCadaAventura @babyganicscolombia #publicidad 💛💛💚💚

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.