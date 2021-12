Un año del adiós de Vázquez en medio de las elecciones en la izquierda uruguaya

Varias personas saludan el paso del cortejo fúnebre del expresidente Tabaré Vázquez, en Montevideo (Uruguay), en una fotografía de archivo. EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 6 dic (EFE).- El primer aniversario del fallecimiento del expresidente de Uruguay Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), que se conmemora este lunes, encuentra a su fuerza política, el Frente Amplio (izquierda), inmersa en la elección de sus líderes tras la votación celebrada el domingo.

Vázquez, primer presidente de izquierda del país suramericano tras ganar las elecciones de 2004 sin necesidad de acudir a una segunda vuelta, murió el 6 de diciembre de 2020 a los 80 años, víctima de un cáncer de pulmón.

La coalición de izquierdas que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 lo recuerda este lunes en su cuenta oficial de Twitter, en la que publicó el mensaje: "En tu homenaje, cumplimos. ¡ACÁ NO SE RINDE NADIE!".

Acompaña el breve texto con un video, en el que puede verse al exmandatario en uno de sus últimos actos públicos leyendo un poema -erróneamente atribuido al escritor uruguayo Mario Benedetti- titulado "No te rindas", usado por sus correligionarios desde entonces como un lema.

Precisamente, en esa cuenta el Frente Amplio hizo públicas las cifras de la participación electoral de este domingo y, según informó, superó "ampliamente los 100 mil votos".

Además de otros cargos internos, los partidarios votaron quién liderará la fuerza política en relevo de Javier Miranda, que dejó el puesto en julio pasado, en tiempos de renovación tras la derrota en las elecciones presidenciales de 2019.

Los candidatos son Fernando Pereira, Gonzalo Civila e Ivonne Passada, si bien no se conocerán los resultados hasta el día 13.

Además de las muestras de cariño popular y de sus correligionarios, Vázquez recibirá un homenaje institucional este martes, con una sesión extraordinaria de la Asamblea General, que dará comienzo a las 14.00 horas (17.00 GMT), según fuentes del Legislativo.

Él mismo había anunciado el 18 de agosto de 2019, cuando todavía era jefe de Estado de Uruguay, que le había sido detectado un nódulo pulmonar con "características muy firmes" de que pudiera tratarse de "un proceso maligno" y, cinco días después, se sometió a una intervención que confirmó que el tumor era cancerígeno.

Tras un tratamiento, el 13 de diciembre de ese año se dio a conocer que estaba curado de dicho cáncer, si bien su estado físico desde entonces fue bastante delicado.

El 1 de marzo de 2020 entregó la banda presidencial a Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional (centroderecha), con quien en diciembre había viajado a Argentina para la toma de posesión de Alberto Fernández pese a pertenecer a distintos partidos.

Además de ser el primer presidente de izquierda de Uruguay, en 1990 había logrado aupar al Frente Amplio a la Intendencia (gobierno regional) de Montevideo, que no ha dejado desde entonces, y dirigió la coalición entre 1996 y 1998, en una etapa inicial, y de 1999 a 2004, posteriormente.