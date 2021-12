UE.- El gasto militar en la UE alcanza un máximo histórico en 2020 con 198.000 millones

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)



El gasto militar en el seno de la Unión Europea alcanzó en 2020 su máximo histórico con 198.000 euros, lo que supone un incremento del 5 por ciento con respecto a la cifra del anterior, que ya supuso otro récord.



Así lo recoge el informe anual de la Agencia Europea de la Defensa (EDA, por sus siglas en inglés) que sitúa la inversión militar en el 1,5 por ciento del PIB del bloque europeo y marca el sexto año consecutivo de crecimiento.



Pese a la crisis del coronavirus el aumento en Defensa en Europa sigue al alza y aumentó en 19 de los 27 Estados miembros de la Unión. De estos, 13 aumentaron en más de un 5 por ciento el gasto militar, seis lo hicieron en un 10 por ciento o más. Por contra, otros siete países de la UE contrajeron su inversión en Defensa en comparación al año anterior, ha apuntado el informe de la EDA que no desvela los detalles sobre cada Estado miembro.



La EDA destaca el aumento en el gasto en investigación y tecnología, que se situó el pasado año en 2.500 millones gracias al impulso de Francia y Alemania, que representan el 90 por ciento del gasto en esta materia. Este dato supone un crecimiento del 46 por ciento con respecto a los niveles de inversión de 2019.



En el lado opuesto se encuentran los proyectos de colaboración europea, que no registraron el incremento en el gasto militar que tuvieron otras áreas de Defensa. Como resultado, la EDA señala que no se han logrado los objetivos fijados para la compra colectiva de equipamiento y proyectos de investigación colaborativa, situándose en un mínimo histórico con 4.100 millones, un 13 por ciento menos que el año anterior.



El objetivo de la Defensa común europea era realizar un 35 por ciento de las compras de forma conjunta en la UE, pero solo un 11 por ciento de ellas se hizo por esta vía, lejos del objetivo marcado por los proyectos de la Cooperación Permanente Estructurada (PESCO).