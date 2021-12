06-12-2021 Tamara Falcó e Íñigo Onieva, sepulcral silencio tras la inesperada opinión de Isabel Preyser sobre su boda. MADRID, 6 (CHANCE) Más enamorados que nunca y después de un año de relación en los que hemos sido testigos directos de su complicidad y su amor, suenan campanas de boda para Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Una posibilidad ante la que la Marquesa de Griñón se muestra encantada, y en una de sus últimas apariciones públicas confesaba que ya está preparada para dar un paso tan importante al lado del que sin duda ha demostrado ser su media naranja. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Más enamorados que nunca y después de un año de relación en los que hemos sido testigos directos de su complicidad y su amor, suenan campanas de boda para Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Una posibilidad ante la que la Marquesa de Griñón se muestra encantada, y en una de sus últimas apariciones públicas confesaba que ya está preparada para dar un paso tan importante al lado del que sin duda ha demostrado ser su media naranja.



Sin embargo, y a pesar de la estrecha relación que mantiene con su 'yerno' - de quien siempre habla maravillas - Isabel Preysler sorprendía a propios y a extraños en una reciente entrega de premios al asegurar que no veía necesario que su hija se casase con el ingeniero, demostrando una vez más su talante abierto y moderno. Y es que ella misma, después de seis años de amor con Mario Vargas Llosa, ha desvelado que están tan bien así que no ve la necesidad de pasar por el altar.



Unas declaraciones que han dado mucho que hablar y sobre las que ni Tamara ni su novio se han pronunciado por el momento. Disfrutando del puente en Madrid por sus compromisos profesionales, la enamorada pareja ha disfrutado de una comida para dos en un conocido hotel de la capital y, con una sonrisa divertida bajo las mascarillas, han evitado confesar qué les parece que Isabel Preysler haya asegurado públicamente que no tienen necesidad de casarse.



Radiante sin gota de maquillaje, con una sencilla coleta y un elegante abrigo blanco, la Marquesa de Griñón ha presumido de su felicidad al lado de Íñigo - de lo más casual con gorra y un abrigo azul marino - pero sin contarnos cómo pasarán la Navidad ni qué le parece que su hermano Julio José haya hecho públicos sus deseos de ser papá. Muy seria, Tamara se ha subido rápidamente al coche con su novio sin aclarar tampoco qué hay de cierto en las informaciones que apuntan a que su firma de boda estaría dando pérdidas económicas. El momento, ¡en el siguiente vídeo!