¿Sin planes estos días? ¡Estas son las mejores ciudades para ver el alumbrado de Navidad!

Tras una Navidad demasiado atípica en el año 2020 a causa de la pandemia y las restricciones de movilidad, las principales ciudades españolas han puesto todos los recursos para brillar como nunca durante este año, atraer turismo y dinamizar la economía en la época más especial del año.



Y es que no solo Vigo - y su simpático alcalde - pugnan por tener la decoración más espectacular y así ganar el título de 'Mejor alumbrado navideño', sino que este 2021 muchas de las capitales de nuestro país se han rendido, como nunca, al espíritu de la Navidad con sus calles decoradas con árboles gigantes, belenes y sobre todo, millones de bombillas. Todo para conseguir ser la ciudad más navideña de este 2021.



Pero... ¿cuáles son las mejores? La web Holidayguru ha recopilado las 7 ciudades con los alumbrados más especiales de este 2021 que harán disfrutar a niños y adultos por igual. Así que si no tienes planes estos días y tienes la suerte de vivir en una de ellas... ¡Desafía al frío y déjate contagiar por el espíritu de la Navidad recorriendo las calles iluminadas de tu ciudad!



1/ Madrid



Con 3,6 millones de euros de presupuesto (11% más que en 2020), la principal novedad es un gran abeto de 18 metros de altura (solo cinco menos que el famoso árbol neoyorquino de Rockefeller Center) en la Plaza de España, con 27.000 puntos de luz que se unirán a los once millones de bombillas repartidas por 21 distritos. Casi 6.700 cadenetas, 118 cerezos y el conocido Naviluz, un autobús que recorre las principales calles iluminadas en un trayecto de menos de una hora pone la guinda a una fastuosa iluminación cuyo consumo energético será asumido por la empresa adjudicataria.



2/ Málaga



Tras el parón de 2020, la calle Larios vuelve a recrear un mágico bosque navideño con ángeles, soles y figuras iluminadas con 730.000 puntos de luz, acompañados por pasos musicales diarios. Este año, la ciudad andaluza sorprende con el innovador espectáculo luminoso Christmas Garden, instalado en el jardín botánico de La Concepción. La experiencia, que promete dinamizar la temporada navideña, tiene a la propia historia del espacio como hilo conductor.







3/ Vigo



La misión de las grandes urbes para superar a Vigo en lo que ambiente navideño se refiere es cada vez más difícil, gracias a los recursos y esfuerzos que la ciudad gallega dedica. Y es que las cifras deslumbran: Con casi 11 millones de luces, mercadillos, 400 altavoces, noria gigante y la estrella de este año: un tobogán de nieve artificial, Vigo pretende superar los 3 millones de turistas que visitaron en época navideña la ciudad en 2020. La premisa de su alcalde, Abel Caballero: "Nueva York se nos quedará pequeño".



4/ Valencia



La ciudad levantina entra en el ranking con las novedades en la plaza del Ayuntamiento, donde se han instalado dos grandes bolas de Navidad de 15 y 11 metros con pases musicales cada hora. Por primera vez también llega a Valencia el espectáculo inmersivo 'Naturaleza Encendida', que propone un viaje a través de proyecciones mágicas y de luz que sumergirán al visitante en un mundo de fantasía acuática en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.



5/ Barcelona



Antoni Arola, Premio Nacional de Diseño ganó en febrero de este año el concurso para renovar la iluminación de la ciudad, que pretende crear una "imagen propia de Barcelona". La plaza Catalunya, la Gran Vía o la calle Aragó inauguran esta nueva imagen que se prevé trasladar a otros puntos de la ciudad en próximos años. Los 2 millones de euros de presupuesto también extienden las luces navideñas a más barrios y calles de la ciudad.



6/ Zaragoza



El centro de la ciudad de Zaragoza ve sus calles más iluminada que nunca, y es que los ejes comerciales serán los grandes protagonistas, con el objetivo por parte del Ayuntamiento de apoyar a los comerciantes e incentivar el consumo. La Plaza de la Armonía, el punto de encuentro con la instalación de una gran caja de regalo accesible, así como los veinte paños de estrellas fragmentadas del Paseo de la Independencia y las auroras boreales de colores en la plaza de San Felipe.



7/ Torrejón de Ardoz



Un año más, la madrileña localidad de Torrejón de Ardoz es una de las mejores ciudades para disfrutar del alumbrado navideño. Razones no le faltan: en su recinto ferial se construye un parque temático (se debe reservar entrada de forma online) con poblado navideño al más estilo alemán, un bulevar de luz y multitud de atracciones que también se situan en el centro de la ciudad. Torrejón es la primera Capital Europea de la Navidad junto a Lieja (Bélgica) y una fiesta de interés turístico regional según el Parlamento Europeo.