Richarlison y Gray dan aire a Benítez

EFE/EPA/PETER POWELL

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- Los goles en el tramo final del brasileño Richarlison y, en el tiempo añadido, de Demarai Gray, propiciaron la remontada ante el Arsenal del Everton (2-1) que alivia a su técnico, el español Rafael Benítez, puesto en cuestión en las últimas jornadas por los malos resultados.

El Everton buscó el triunfo en Goodison Park y lo encontró al límite. Los toffees acumulaban ocho encuentros sin ganar. Dos empates y seis derrotas que habían acercado al conjunto de Liverpool en puertas del descenso.

El cuadro de Benítez ofreció una mejor imagen ante el Arsenal pero no fue fácil el reencuentro con la victoria. De hecho, el VAR anuló dos tantos por fuera de juego milimétricos.

El primero en el minuto 44, firmado por Richarlison. No subió al marcador. Y a continuación, el Arsenal se ponía por delante con un buen centro al área de Kieran Tierney desde la banda izquierda que llegó al punto de penalti que alcanzó el noruego Martin Odegaard que ejecutó una suave volea que superó a Jordan Pickford.

El Everton, con el marcador en contra, se hizo con el dominio claro del partido. Careció de puntería y cuando la tuvo el videoarbitraje la frustró.

Le volvió a ocurrir a la hora de partido a Richarlison que superó de nuevo a Aaron Ramsdale aunque no valió. El VAR trazó las líneas y determinó que el jugador sudamericano estaba en posición ilegal.

A la tercera fue la vencida para el brasileño. En el minuto 80. Un disparo lejano de Demarai Gray fue repelido por el larguero. Richarlison recogió el rechace y de cabeza llevó la pelota a la red para empatar el encuentro.

La igualada estimuló al Everton, que encontró el premio a su esfuerzo en el minuto 92. Gray cogió el balón, se buscó el espacio y desde la frontal ejecutó un potente disparo imposible para Ramsdale.

El triunfo desahoga al Everton y a Benítez, cuestionado en las últimas fechas. Su equipo ahora se sitúa duodécimo y deja a cinco puntos el descenso al que se aproximó tras las últimas derrotas.

Para el Arsenal es un nuevo paso atrás. Segunda derrota seguida. Europa se vuelve a alejar.