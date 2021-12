Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy lunes, 06 de diciembre

¿Cuál crees es que la canción más escuchada en Estados Unidos?

Apple se caracteriza por darte la mejor música de ayer y hoy. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 títulos mejor posicionados en las listas de popularidad. Los oyentes las han nombrado como preferidas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de esta plataforma de transmisión.

1. I Hate U

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a SZA. Quizás por esto es que «I Hate U» debuta en el ranking directamente en el primer lugar.

2. Super Gremlin

Lo más nuevo de Kodak Black, «Super Gremlin», entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. Easy On Me

El nuevo éxito de Adele sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 3, tras subir del 4 en el que se encontraba ayer.

4. Don't Play (feat. Lil Baby)

«Don't Play (feat. Lil Baby)» de Polo G se encuentra en cuarto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 3.

5. All I Want For Christmas Is You

El sencillo más reciente de Mariah Carey ya se vislumbra como un nuevo clásico. «All I Want For Christmas Is You» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. By Your Side

«By Your Side» de Rod Wave se mantiene en sexto lugar.

7. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

«Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)» de Drake va en descenso: ya llega a la séptima posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 5.

8. Piano G

«Piano G» de Polo G se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la octava posición.

9. Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)

«Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)», interpretado por Drake, ocupa el noveno lugar de la lista.

10. Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)

«Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)» de Nardo Wick es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la décima posición.

¿Ya sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta musical? ¡Apple, por supuesto!

Su intención es que los usuarios reconozcan sus canciones mejor clasificadas en cuanto a popularidad popular en Estados Unidos. Así, pasarán más horas conectados a su servicio de streaming.

Sintoniza sus canales para mantenerte al día con lo mejor en este y otros países.