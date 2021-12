Ramos, ausente de nuevo para el duelo contra el Brujas

Sergio Ramos, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Peter Powell

París, 06 dic (EFE).- El defensa español del París Saint-Germain Sergio Ramos no figura entre los convocados para el partido de estemartes de Liga de Campeones contra el Brujas ya que "prosigue su trabajo de retorno" al equipo, según indicó el parte médico del club.

Tras haber debutado con la camiseta de su nuevo club el pasado 28 de noviembre contra el Saint-Etienne, el exjugador del Real Madrid se ha perdido los dos siguientes compromisos del equipo francés, ante el Niza y el Lens, oficialmente por fatiga muscular.

El cuerpo médico del PSG indicó que Ramos necesita otros tres días para completar totalmente su recuperación, por lo que podrá volver a jugar el próximo domingo contra el Mónaco.

El entrenador del cuadro parisino, el argentino Mauricio Pochettino, consideró que la recuperación del español va según lo programado.

"Dentro de la planificación de Sergio, hoy es la primera vez que puede hacer una entrada en calor, rondos con el equipo y trabajo individual en el gimnasio. Era la previsión, veremos en los próximos días la evolución", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al partido contra el Brujas.

Pochettino negó que la ausencia de Ramos en la lista responda a una decisión técnica y la atribuyó a la planificación que ha hecho el cuerpo médico y de rendimiento del club.

Desde su fichaje el pasado verano por el PSG, el central español ha encadenado varias lesiones que han ido retrasando su debut.

El entrenador del PSG tampoco podrá contar el con brasileño Neymar, que sufrió un esguince en el tobillo y que será sometido a exámenes médicos a finales de esta semana, aunque su retorno no se prevé antes de mediados del mes próximo.

El PSG recibe en el Parque de los Príncipes al Brujas en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones sin nada en juego para los parisienses, que ya tienen garantizada la clasificación para octavos de final y no tienen opciones de acabar primeros de grupo, puesto que garantizado para el Manchester City.