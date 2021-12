Rafa Nadal y Almudena Cid, emparejados como los deportistas españoles mejor vestidos de 2021

03-12-2021 Rafa Nadal y Almudena Cid han sido elegidos como los deportistas españoles mejor vestidos del año. ¿Qué deportistas se han convertido en un referente si de lo que hablamos es de moda? MADRID, 6 (CHANCE) Pasión por el deporte + mentalidad ganadora = éxito deportivo. Nuestro país está lleno de grandes campeones que han batido récords en algún momento de su carrera. Admirados por las masas, llenan pistas y estadios, e inspiran con su vestimenta, marcando tendencia a través de sus looks. En un año Olímpico como este 2021, y con la celebración de las finales de la Davis Cup hace menos de 24 horas, ¿quiénes son los deportistas (tanto de la categoría femenina como de la masculina) españoles, más y mejor valorados por su buen ojo a la hora de vestir? Showroomprive.es ha realizado un año más un sondeo entre la población para conocer de primera mano su opinión al respecto. He aquí el veredicto de los españoles: Categoría femenina 1º) Almudena Cid. Lo ha vuelto a hacer: la ex gimnasta rítmica vasca regresa al número uno del ranking este 2021. Así lo corrobora un 27,71% de encuestados. ¿Su mejor baza? La naturalidad que trasmite con sus outfits diarios, donde los básicos de temporada como los jerséis de punto en tonos terracota y los pantalones wide leg, se llevan el protagonismo absoluto. Por supuesto, la tendencia athleisure también forma parte de su ADN estilístico. Y es que la moda de llevar ropa deportiva 24/7 ha llegado para quedarse. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



¿Qué deportistas se han convertido en un referente si de lo que hablamos es de moda?



MADRID, 6 (CHANCE)



Pasión por el deporte + mentalidad ganadora = éxito deportivo. Nuestro país está lleno de grandes campeones que han batido récords en algún momento de su carrera. Admirados por las masas, llenan pistas y estadios, e inspiran con su vestimenta, marcando tendencia a través de sus looks. En un año Olímpico como este 2021, y con la celebración de las finales de la Davis Cup hace menos de 24 horas, ¿quiénes son los deportistas (tanto de la categoría femenina como de la masculina) españoles, más y mejor valorados por su buen ojo a la hora de vestir? Showroomprive.es ha realizado un año más un sondeo entre la población para conocer de primera mano su opinión al respecto. He aquí el veredicto de los españoles:



Categoría femenina



1º) Almudena Cid. Lo ha vuelto a hacer: la ex gimnasta rítmica vasca regresa al número uno del ranking este 2021. Así lo corrobora un 27,71% de encuestados. ¿Su mejor baza? La naturalidad que trasmite con sus outfits diarios, donde los básicos de temporada como los jerséis de punto en tonos terracota y los pantalones wide leg, se llevan el protagonismo absoluto. Por supuesto, la tendencia athleisure también forma parte de su ADN estilístico. Y es que la moda de llevar ropa deportiva 24/7 ha llegado para quedarse.



2º) Ona Carbonell. Con un 21,38% de votos la medallista olímpica pierde el oro este año, pero se mantiene en un gran segundo puesto dentro de la lista de las más estilosas. Junto con la natación sincronizada, el diseño de moda es otra de sus pasiones, y eso se nota. Siempre en línea con las últimas tendencias, la catalana apuesta firmemente por incluir los colores neutros en su vestuario del día a día (la combinación de blanco, beige & negro es una de las más vistas en las pasarelas esta temporada). Eso sí, para los eventos más especiales, se atreve con todo: hasta con un total look en estampado animal print o un vestido mini efecto piel.



3º & 4º) Mireia Belmonte & Gemma Mengual. Compartiendo el galardón de bronce, encontramos a otras dos medallistas olímpicas del universo de la natación, empatando en tercer/cuarto lugar con un 20,96% de votos. ¿El denominador común de su indumentaria? Las dos conquistan por la versatilidad de sus looks fuera del agua, ambas son muy camaleónicas y defienden a la perfección cualquier estilismo: desde unos recurrentes jeans + T-shirt blanca y cazadora biker, a un conjunto de lo más chic a base de LBD y taconazos.



Completando el ranking de 2021 encontramos a Carolina Marín (14,06%), Garbiñe Muguruza (13,08%), Esther González (10,55%), Ana Peleteiro (9,56%), Lydia Valentín (8,44%) y Ruth Beitia (6,05%).



Categoría masculina



1º) Rafa Nadal. Este año los españoles han dictaminado con un 33,61% de votos que la mención de honor al deportista de élite con más clase de 2021 sea para Rafa, (logrando así superar al vencedor en 2020: Xabi Alonso). El tenista mallorquín no se la juega en el campo de la moda, siendo siempre fiel a su característico estilo: sobrio y sencillo, con un punto formal y sin estridencias. ¿Los esenciales de su fondo de armario? Clásicos trajes, prácticos jeans y prendas sport. Asimismo, cabe destacar la presencia de las gorras, como su complemento estrella insustituible.



2º) Xabi Alonso. El actual entrenador de la Real Sociedad de Fútbol "B" siempre ha encabezado la lista de los hombres con más finura de nuestro país. La elegancia lleva su nombre, por eso a pesar de bajar una posición en el ranking de este año, sigue en lo más alto, con un 29,54%. Xabi sabe bien cómo lucir impecable allá donde va, ya sea con un mood casual a base de sudaderas, sneakers y gafas de sol a uno más refinado en el que predominan los trajes, las camisas y los abrigos largos de lana.



3º) Iker Casillas. El exfutbolista completa el podio con un 22,64% de votaciones. Informal y desenfadado, así es el estilo con el que acostumbra a dejarse ver en sus apariciones públicas. Y es que el ex de Sara Carbonero prioriza ante todo la comodidad, la practicidad y la buena calidad de las prendas. Sin duda, las sudaderas deportivas 100% algodón son su prenda favorita de la temporada otoño-invierno 2021.



Los siguientes más votados por la población son por este orden: Feliciano López (13,36%), Fernando Verdasco (12,10%), Pau Gasol (7,31%), Marc Márquez (7,17%), Carlos Sainz Jr. (5,34%) y Javier Fernández (4,50%).