Peso colombiano lidera alzas regionales tras dato IPC: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso colombiano lidera las alzas de las monedas latinoamericanas después de que la inflación aumentara más de lo esperado en noviembre, lo que llevó a los operadores a apostar que el banco central tendrá que ser más “hawkish” para evitar un repunte de las expectativas.

La moneda colombiana subía 0,4% a 3.950 por dólar, la mayor ganancia en la región el lunes después de que los datos de inflación de noviembre publicados el sábado mostraran un alza interanual del 5,26% frente a una estimación del 4,95% y un 4,58% el mes anterior. El IPC se ubica significativamente por encima del objetivo del banco central de un rango del 2% al 4% y, al vincularlo al fuerte crecimiento económico, abre espacio para que los funcionarios aceleren el ciclo de ajuste, impulsando las operaciones de carry trade. Los economistas esperan que el PIB de Colombia crezca un 8,7% en 2021 y un 3,85% en 2022.

El impacto de los datos del IPC también es claramente visible en la curva de swaps, ya que el IBR subía hasta 10 puntos básicos en los vencimientos más cortos para reflejar las posibilidades de una rápida respuesta del banco central. Actualmente, los operadores descuentan un total de 218 puntos básicos en alzas de tasas en seis meses. La próxima reunión de política monetaria de Banrep está programada para el 17 de diciembre. El ritmo de alzas ya se incrementó a 50 puntos básicos desde los 25 puntos básicos en octubre.

El petróleo, el principal producto de exportación de Colombia, subía un 3% en Londres, lo que también podría contribuir al optimismo de los inversionista hacia la moneda andina. Arabia Saudita aumentó los precios de su crudo, una señal de confianza en las perspectivas de la demanda a pesar de la propagación de la variante ómicron del coronavirus.

El peso colombiano encontró presión de venta cerca de los 4.000 por dólar, reforzándolo aún más como un nivel técnico clave. El nivel de 3.900 por dólar que se traspasó recientemente podría servir como el soporte en dólares más inmediato.

En el frente político, el senador colombiano Gustavo Petro, considerado de izquierda, lidera la carrera presidencial con el 42,1% de las intenciones de voto frente al exalcalde de Medellín Sergio Fajardo con el 18,9%. Los colombianos elegirán un nuevo presidente en mayo de 2022.

El peso chileno, por su parte, también subía y registraba un alza del 0,1% ya que el candidato presidencial de izquierda Gabriel Boric estrechó su ventaja en una encuesta presidencial publicada el sábado. Boric obtuvo el 40% de las intenciones de los votantes frente al 35% de Kast, según Cadem. La ventaja de Boric era de 6 puntos porcentuales en una encuesta publicada el 28 de noviembre. La carrera presidencial sigue siendo el principal potencial catalizador en Chile y los inversionistas reaccionan negativamente a las probabilidades de que Boric resulte elegido.

El mínimo del año a la fecha de 849,15 por dólar del peso chileno es un nivel clave intermedio, pero es probable que se encuentre una fuerte resistencia cerca de 879 por dólar, un nivel visto por última vez en marzo de 2020.

El sol peruano, en tanto, continúa cayendo en medio de la baja volatilidad y las continuas ventas de dólares del banco central.

Una de las minas de cobre más grandes de Perú, Las Bambas, planea detener la producción en medio de protestas, lo que podría estar contribuyendo al alza del 0,8% que registraba hoy el precio del cobre.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

Nota Original:

COP Leads Latam FX Gains After Above-est. CPI Data: Inside Andes

Davison Santana es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.