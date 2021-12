Papa Francisco.- El Papa está dispuesto a viajar a Moscú para encontrarse con el patriarca Kirill

Pide a los países de la UE que digan claramente a cuántos refugiados pueden acoger



ROMA, 5 (EUROPA PRESS)



El Papa ha mostrado su interés en reunirse con el patriarca ruso Kirill y ha dicho que estaría dispuesto a viajar a Moscú, duranre el vuelo que le traía de regreso a Roma tras cinco días de viaje a Chipre y Grecia, según ha informado 'Vatican News'



"En el horizonte no muy lejano está un encuentro con el Patriarca Kyrill, creo que la semana que viene Ilarion vendrá a verme para acordar un posible encuentro", ha dicho el Papa.



"El Patriarca tiene que viajar, quizás a Finlandia, y yo estoy siempre dispuesto a ir a Moscú, para dialogar con un hermano. Para dialogar con un hermano no hay protocolos, un hermano ortodoxo que se llame Cirilo, Cristóstomo, Jerónimo, y cuando nos encontramos no bailamos el minué, nos decimos las cosas a la cara, pero como hermanos.", ha señalado al valorar la posibilidad de visitar la capital rusa, lo que sería el primer viaje de un Pontífice.



Francisco y el patriarca ruso se reunieron en Cuba en 2016 en lo que constituyó la primera reunión entre un Papa y un líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa desde el gran cisma que dividió el cristianismo entre ramas orientales y occidentales en 1054.



En otro momento de la entrevista, el Papa ha considerado que la democracia es un "tesoro que debe ser custodiado" y ha instado a defenderla frente a los "riesgos" que suponen los populismos y los posibles "imperios" de potencias internacionales.



El Papa - que en Atenas había advertido de un "retroceso" democrático global- ha señalado que el peligro que enfrentan las democracias es el camino por el que "lentamente se sacrifican los valores nacionales, se diluyen hacia un imperio, una especie de gobierno supranacional".



"Esto es algo que nos debe hacer pensar. No se deben aguar las identidades propias en un Gobierno internacional", ha dicho.



Asimismo el Papa ha vuelto a poner la atención de Europa en el drama de los refugiados al asegurar que "quien construye muros pierde el sentido de la historia, de su historia". "Corren el riesgo de ser esclavos", ha planteado sin hacer referencia a ningún país en concreto.



En este sentido, Francisco ha invitado a "cada Gobierno" de la Unión Europea a hacer una reflexión y "decidir claramente cuántos pueden recibir. Ellos saben de cuántos son capaces".?"Pero los migrantes deben ser acogidos, acompañados, promovidos e integrados", ha insistido.



"Si no puedo hacerlo debo hacer un diálogo con otros. Y reportarlos en la Unión Europea", ha asegurado antes de poner el ejemplo de Grecia e Italia, dos países del sur de Europa que deben enfrentar el peso de la cuestión migratoria al ser países de entrada.



"Si un gobierno no puede acoger a más de un número determinado, debe dialogar con otros países, que se ocupen de los demás, cada uno de ellos. Por eso es importante la Unión Europea, porque puede hacer que haya armonía entre todos los gobiernos para la distribución de los migrantes. Pensemos en Chipre, o en Grecia. O también Lampedusa, Sicilia. Los migrantes llegan y no hay armonía entre todos los países para enviarlos aquí, o allá", ha señalado.



Francisco ya se expresó en estos términos sobre la gestión europea de migrantes en su su visita al campo de refugiados de la isla de Lesbos.