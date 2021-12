Osmani García le propone matrimonio a su novia durante la teletón chilena

El cantante Osmani García, en una fotografía de archivo. EFE/Gastón De Cárdenas

Miami, 6 dic (EFE).- El reguetonero cubano Osmani García le propuso matrimonio a su novia, Laura, durante la transmisión de la Teletón de Chile este fin de semana después de interpretar "La reina mía", canción que dedicó a la que ha sido su pareja durante el último año.

García, de 40 años, dijo a Don Francisco, el presentador del evento de recolección de fondos, que quería invitar al escenario a la mujer que lleva "domando un año todas mis oscuridades", según un comunicado divulgado este lunes por sus representantes.

En presencia del presentador y ante la sorpresa de Laura, García se puso de rodillas con anillo en mano para pedirle que se casara con él.

El comunicado agrega que la ahora prometida, de quien no mencionan el apellido, también ha sido "cómplice" de Osmani en su lucha por la libertad de Cuba participando en marchas frente de la Casa Blanca en Washington y la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Osmani García llegó a EE.UU. en 2012. A comienzos de ese año, la transmisión de su canción "Chupi Chupi" fue prohibida en Cuba porque las autoridades la consideraron degenerada y vulgar.

En octubre pasado, García —quien es nacionalizado estadounidense— quemó su pasaporte de Cuba en una entrevista por YouTube para "librarse" de algo que a su juicio representa a un Gobierno "asesino" que "te mete preso ocho años por gritar libertad".

"Siento que estoy quemando todo lo que me ataba a la pobreza, a la tristeza (...) es súper liberador", dijo mientras le metía "candela" al documento que, según dijo, ya no necesita.