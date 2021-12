Olga Moreno, así responde a los rumores de reconciliación con Antonio David Flores

06-11-2021 Olga Moreno. MADRID, 6 (CHANCE) Olga Moreno y Antonio David Flores podrían haberse reconciliado. Así lo aseguran fuentes cercanas a la pareja, confirmando así un rumor que suena con cada vez más fuerza en los últimos días. Enamoradísima y dispuesta a luchar por su familia, la ganadora de 'Supervivientes' habría decidido dar una segunda oportunidad a su amor con el excolaborador, que al parecer en las últimas semanas se habría dado cuenta de lo fundamental que es la madre de su hija Lola en su vida. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Mientras muchos dan por hecho esta reconciliación e incluso dudan que la pareja llegase a romper completamente en algún momento, los protagonistas guardan silencio y al igual que tardaron 10 días en confirmar su separación, ahora se estarían tomando su tiempo para confirmar esta nueva oportunidad a su amor.



Intentando poner distancia de por medio en esta etapa de incertidumbre a nivel personal, Olga ha puesto rumbo a Sevilla en compañía de su hija Lola y de David Flores para visitar a su madre y a sus hermanas y disfrutar del puente alejada de la expectación mediática que despierta en Málaga cada uno de sus pasos, mientras que según apuntan algunos, Antonio David estaría en Madrid para reunirse nuevamente con sus abogados.



Con el excolaborador televisivo 'desaparecido' hemos preguntado a Olga qué hay de cierto en su supuesta reconciliación con el padre de Rocío Flores. Tranquila y con una ligera sonrisa pese a la insistencia de la prensa, la empresaria ha dejado claro que no va a confirmar su perdón a Antonio David, aunque fiel a la misma postura que ha mantenido desde que saltó a la luz su separación, tampoco lo ha desmentido.



"No voy a decir nada, estoy esperando a mi hermana" han sido las únicas palabras que han salido de la boda de Olga que, fiel a su discreción, ha evitado confirmar si pronto reaparecerá con Antonio David para escenificar esta segunda oportunidad en su matrimonio que no ha sorprendido a ninguno de los amigos de la pareja, convencidos de que están hechos "el uno para el otro".



