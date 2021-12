Memphis: "Lo daremos todo contra el Bayern"

Memphis Depay (i), en el último partido de la Liga de Campeones contra el Benfica. EFE / Alejandro García.

Barcelona, 6 dic (EFE).- El delantero del Barcelona Memphis Depay aseguró, a los medios del club, que el equipo lo dará "todo" el próximo miércoles ante el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones: "Somos el Barça, y tenemos que estar en la siguiente fase".

Memphis advirtió que el del Allianz Arena es un partido grande, "y queremos tener un buen rendimiento en los partidos grandes". Además, recordó que ganar en Alemania y seguir vivos en la Champions sería "un impulso muy positivo para ganar en confianza".

"Tenemos un proyecto con muchos jugadores jóvenes que necesita tiempo, y este sería una buen punto de partida para seguir construyendo", insistió.

El punta holandés admitió que la derrota ante el Betis en el Camp Nou (0-1), "evidentemente" les ha dejado un gusto amargo, "porque en la Liga estábamos en una buena dinámica con el nuevo entrenador".

"Pero ahora hay que cambiar el chip. Es nuestra última oportunidad para pasar ronda, es como una final y tendremos que estar muy intensos y concentrados", argumentó Memphis, quien no cree que el Bayern vaya a ser un rival menos peligroso al estar ya clasificado, "porque ellos siempre tiene un buen rendimiento y una muy buena mentalidad".

Memphis, que todavía no se has estrenado como goleador en la Liga de Campeones, ve el partido de Múnich como una buena oportunidad para lograrlo, aunque lógicamente prioriza la victoria de su equipo.

Preguntado por sus primeros meses como azulgrana, el delantero neerlandés explicó que todo se están adaptando al estilo Barça y que él no es una excepción.

"Creo que hago mi trabajo. Trabajo para el equipo con todo el amor y la pasión y para mí es importante tocar balón, pero hacerlo en los espacios apropiados. Este es un aspecto que pienso que podemos mejorar y que nos ayudará a mejorar la efectividad de cara a puerta", concluyó.