Marcelino: "Tendríamos que tener más puntos, los datos lo dicen"

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, saluda al entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores (i), antes del encuentro de la jornada 16 de LaLiga Santanter en el Coliseum Alfonso Pérez en Getafe. EFE/ Rodrigo Jiménez

Getafe (Madrid), 6 dic (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Athletic, afirmó este lunes, después de empatar 0-0 en el estadio del Getafe, que su equipo debería tener "más puntos" de los que ha conseguido después de dieciséis jornadas de LaLiga Santander.

Para el técnico del conjunto vasco, los datos y los números corroboran que el Athletic está en puestos demasiado bajos de lo que debería. Y, además, lamentó que su equipo no esté tan acertado de cara a portería.

"Creo que debíamos tener más puntos. Lo sigo diciendo. Los datos así lo corroboran. Salvo dos partidos, bueno uno, compitió entre bien y muy bien. Nos está impidiendo sumar los puntos que el equipo merece, no ser precisos y contundentes ante la portería rival", declaró.

"No puedo reprochar nada a mis futbolistas. Cualquiera nos ve jugar. Unas veces muy bien, otras veces menos bien, pero el Athletic es un club maravilloso, extraordinario, con un historial que ahí está. Y con un presente que es el que es. Los números indican que somos fuertes. El trabajo es encomiable, somos de los que más corremos, el cuarto equipo que más tira y el que más llega al área contraria. Entonces, los números están ahí", añadió.

Marcelino declaró que si su afición cree que él es el culpable de la situación del Athletic, intentará cambiar la opinión de sus hinchas a base de trabajo, ilusión, esfuerzo y capacidad.

"Creo en estos futbolistas, en el día a día. Hemos perdido solo tres veces. Cuando pierdes solo tres veces, es que el equipo compite bien. Vamos a intentar ser un equipo que gane más. Halago la actitud de este equipo", explicó.

Además, alabó la actuación de su portero, Unai Simón, que salvó al Athletic con tres intervenciones de mérito a disparos de Aleña, Olivera y Sandro: "Unai tuvo acciones muy buenas. El portero está para parar y tenemos un portero internacional. El trabajo es de todos. Una ocasión llegó en un resbalón, sin suerte, en otra en un balón parado", señaló.

"En el primer tiempo, el bagaje ofensivo fue mejor. Nos faltó definir mejor, no acabamos ninguna ocasión clara. Al final también pudimos ganar, porque la última acción fue bastante clara para haber decidido el partido. Fue muy igualado y táctico, difícil, el Getafe aquí lleva una racha buena. Empatamos y en el ofensivo necesitamos mejorar", insistió.

Asimismo, recordó que todos en el Athletic sabían que el choque iba a ser muy complicado porque el Getafe lleva una buena dinámica de juego. Aún sí, recordó que el Athletic estuvo "muy bien" en el primer tiempo y en el segundo no tuvo mucha suerte.

"Perdimos balones sencillos, que nos impidió generar más peligro. Hicimos poco, salvo dos acciones, sobre todo la última, que fue clara. El esfuerzo fue enorme, la actitud inmejorable. El equipo compite, quiere ganar, pero necesitamos goles para ganar partidos y en esa faceta tenemos que mejorar", manifestó.

Cuestionado por el calendario que tiene ahora su equipo, dijo no estar "preocupado" porque ya lo conocía antes de iniciar el campeonato y porque al final "juegan todos contra todos".

"Hay que ir de uno en uno. Hay que jugar, competir y unas veces se gana merecidamente, otras no, otras se empata... pero hemos demostrado que somos competitivos que somos capaces de vencer a cualquiera", señaló.

"Hoy empatamos a cero, hay que seguir buscando el gol con decisión y atrevimiento. Insistir hasta que cojamos esa confianza en el apartado ofensivo que ahora nuestros jugadores no tienen. No estamos alegres en ese apartado. Todo el run run ese con el gol nos está minando. Los jugadores tienen más poder ofensivo y son más certeros de lo que dicen los números. Estoy seguro"

Por último, habló de la suplencia de Iker Muniain: "Si todo transcurre con normalidad, tiene una lesión en el aductor y pensamos que corría más riesgos que beneficios. Valoramos que no se incorporase al partido definitivamente. Creo que podría haber jugado, pero a la vez corríamos el riesgo perderlo para el mes de diciembre", concluyó.