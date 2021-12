Los Rockets asombran, los Hornets sobreviven y Rubio y Hernangómez brillan

Imagen de archivo de un partido de los Rockets en la NBA. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Los Ángeles (EE.UU.), 5 dic (EFE).- Los Houston Rockets extendieron a seis su asombrosa racha de victorias seguidas en una jornada en la que los Charlotte Hornets sobrevivieron con una plantilla diezmada por las bajas y en la que brillaron además los españoles Ricky Rubio y Willy Hernangómez.

Los Rockets solo habían ganado uno de los primeros 17 partidos de la temporada y parecían condenados a hundirse en lo más bajo de la Conferencia Oeste.

Sin embargo, los de Houston tienen ahora mismo la mejor racha de victorias seguidas de la liga tras conseguir seis triunfos consecutivos, el último de ellos este domingo frente a los New Orleans Pelicans (118-108).

Christian Wood (23 puntos y 8 rebotes) y Eric Gordon (23 puntos y 5 asistencias) fueron los máximos referentes de unos Rockets que el miércoles tendrán el más difícil todavía al medirse a los Brooklyn Nets de James Harden y Kevin Durant.

El partidazo de Brandon Ingram (40 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias) no fue suficiente para unos Pelicans en los que el español Willy Hernangómez consolidó su gran momento con otro doble-doble de mucho mérito: 10 puntos, 14 rebotes (9 de ellos ofensivos), una asistencia y 2 robos en tan solo 16 minutos en pista.

Por su parte, los Hornets se presentaron el domingo con cuatro bajas muy importantes por el protocolo del coronavirus: Lamelo Ball, Jalen McDaniels, Mason Plumlee y Terry Rozier.

Sin embargo, los de Charlotte se hicieron fuertes en este momento de debilidad y consiguieron una muy valiosa victoria a domicilio ante los Atlanta Hawks (127-130).

Miles Bridges (32 puntos) y Kelly Oubre Jr. (28 puntos) lideraron a unos Hornets que tuvieron a seis jugadores por encima de los 10 puntos.

Por otro lado, los Cleveland Cavaliers, uno de los equipos de moda de la NBA, se enfrentaron este domingo a los poderosos Utah Jazz de Donovan Mitchell y Rudy Gobert.

Tras acumular cuatro victorias seguidas, los Cavaliers se quedaron hoy muy cerca de una gran remontada ante los Jazz (108-109) ya que Darius Garland (31 puntos) tuvo un triple para haber ganado el partido en los últimos segundos.

El base español Ricky Rubio fue fundamental en la resistencia de los Cavaliers en el último cuarto y consiguió 15 puntos (6 de 11 en tiros), 4 rebotes, 2 asistencias, un robo y un tapón en 31 minutos saliendo del banquillo.

En los Jazz, Mitchell sumó 35 puntos y Gobert dominó la zona con 6 puntos, 20 rebotes y 5 tapones.

Finalmente, los Washington Wizards cayeron ante los Toronto Raptors (102-90) de un gran Pascal Siakam (31 puntos).

El brasileño Raul Neto aportó 9 puntos, 2 rebotes y una asistencia en 13 minutos para los Wizards.

CONFERENCIA ESTE:

1.- Brooklyn Nets (16-7).

2.- Chicago Bulls (16-8).

3.- Milwaukee Bucks (15-9).

4.- Miami Heat (14-10).

5.- Washington Wizards (14-10).

6.- Charlotte Hornets (14-11).

7.- Cleveland Cavaliers (13-11).

8.- Boston Celtics (13-11).

9.- Philadelphia 76ers (12-11).

10.- Atlanta Hawks (12-12).

11.- New York Knicks (11-12).

12.- Toronto Raptors (11-13).

13.- Indiana Pacers (9-16).

14.- Orlando Magic (5-19).

15.- Detroit Pistons (4-18).

CONFERENCIA OESTE:

1.- Golden State Warriors (19-4)

2.- Phoenix Suns (19-4).

3.- Utah Jazz (16-7).

4.- Memphis Grizzlies (13-10).

5.- Los Angeles Clippers (12-12).

6.- Dallas Mavericks (11-11).

7.- Denver Nuggets (11-11).

8.- Los Angeles Lakers (12-12).

9.- Minnesota Timberwolves (11-12).

10.- Portland Trail Blazers (11-13).

11.- Sacramento Kings (10-14).

12.- San Antonio Spurs (8-13).

13.- Houston Rockets (7-16).

14.- Oklahoma City Thunder (6-16).

15.- New Orleans Pelicans (7-19).