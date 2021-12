La próxima pandemia podría ser más letal que el COVID, según una creadora de la vacuna de Oxford

FOTO DE ARCHIVO: Estación de metro de Westminster durante la hora punta de la mañana, en medio del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Londres, Reino Unido, 1 de diciembre de 2021. REUTERS/Henry Nicholls

LONDRES, 6 dic (Reuters) - Las futuras epidemias podrían ser aún más letales que el COVID-19, por lo que no deben desaprovecharse las lecciones que ha aportado la pandemia, afirmó una de las creadoras de la vacuna de Oxford-AstraZeneca.

"Esta no será la última vez que un virus amenace nuestras vidas y nuestros medios de subsistencia", dijo Sarah Gilbert en la conferencia Richard Dimbleby, informó la BBC. "La verdad es que el próximo podría ser peor. Podría ser más contagioso, o más letal, o ambas cosas".

"No podemos permitir una situación en la que hemos pasado por todo lo que hemos pasado, y luego encontrarnos con que las enormes pérdidas económicas que hemos sufrido significan que todavía no hay fondos para prepararse ante una pandemia", dijo. "Los avances que hemos logrado, y los conocimientos que hemos adquirido, no deben echarse a perder".

