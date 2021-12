Kylie 🤍 arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Kylie ūü§ć (@kyliejenner) caus√≥ un gran √©xito en su popular cuenta de Instagra con las √ļltimas publicaciones que realiz√≥ en las √ļltimas horas. Los 5 posteos de historias y fotograf√≠as, provocaron m√°s de 42.243.934 de interacciones entre sus fans.

Los posts m√°s populares fueron:





in full mommy mode this halloween ūüźą‚Ä您õ i hope everyone has a safe night ūüĖ§ūüĖ§





growing ūü§ć





no crying in softball !!! ūü•é





daddy got us matching rings ūü§ć‚õą





happy birthday to my sister, my partner in crime, my best friend! i wouldn‚Äôt want to walk through life with anyone else. i love you forever horsegirlkj ūüźīūü§é

Kylie Kristen Jenner (Los √Āngeles, 10 de agosto de 1997) es la sexta hija de la ex atleta y medallista ol√≠mpica Caitlyn Jenner y de la empresaria y representante de sus hijos, Kris Jenner.

Kylie Empez√≥ a aparecer en los medios desde los 10 a√Īos, con el programa de televisi√≥n Keeping Up with the Kardashians estrenado desde octubre de 2007 y que terminar√° en 2021.

Kylie es todo un referente en moda y estilo, una cualidad que ha sabido aprovechar para crear una empresa de cosméticos o lanzar distintas colecciones de ropa. De hecho, en 2015, Kylie lanzó su línea Kylie Cosmetics que empezó vendiendo lápices de labios y que en la actualidad produce sombras de ojos, iluminadores, rubores y bronceadores, entre otros productos de maquillaje.

En mayo de 2019 lanzó Kylie Skin, una línea de cuidado de la piel. La marca recibió algunas críticas antes de salir a la venta debido al tipo de empaquetamiento que eligió para los productos.

Adem√°s, en 2019 fue la influencer mejor pagada por cada publicaci√≥n patrocinada en Instagram. Jenner, con un patrimonio neto de 900 millones‚Äč de d√≥lares se convirti√≥, seg√ļn la revista Forbes en 2019, en ¬ęla milmillonaria m√°s joven de la historia a los 21 a√Īos de edad¬Ľ. Sin embargo, la revista acab√≥ eliminando de su famosa lista de multimillonarios a la estrella de televisi√≥n y emprendedora estadounidense Kylie Jenner por inflar el valor de su negocio de cosm√©ticos el viernes 29 de mayo de 2020.