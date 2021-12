Klopp: "Tenemos que rotar y rotaremos"

Juergen Klopp, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/PETER POWELL.

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, confirmó este lunes en rueda de prensa que su equipo hará rotaciones en el último duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones que disputará ante el Milan y que afectará al Atlético de Madrid.

El cuadro rojiblanco no depende de sí mismo para alcanzar los octavos de final de la máxima competición continental. Necesita ganar al Oporto en Portugal y esperar una ayuda del Liverpool, ya con el primer puesto asegurado, en el estadio del Milan. De momento, según informó el técnico del cuadro inglés, sacará un once con jugadores menos habituales, aunque nombres como Naby Keita o Joe Gómez, recién salidos de la enfermería, tienen menos opciones.

"Tenemos que ver, es posible que los jugadores que vuelven de una lesión tengan unos minutos. Con suerte. ¿Podemos llevarlos? Lo bueno de la Liga de Campeones es que podemos cambiar cinco veces, es útil y lo aprovecharemos. Pero es difícil empezar el partido si no puedes jugar 45 minutos. Tenemos que rotar y rotaremos", dijo Klopp.

"El departamento médico me mataría si vuelvo a apostar por el mismo equipo otra vez, así que haré cambios. Si se hacen cambios, obtienes piernas frescas y si tienes piernas frescas tienes niveles de energía más altos. Los jugadores comprenden la situación. Queremos desplegar el mejor equipo posible para la situación en la que nos encontramos", añadió.

Tampoco pudo confirmar si alguno de sus mejores hombres, como el egipcio Mohamed Salah, podrá jugar desde el inicio del choque: "Veremos si Mo juega o no o si puede marcar. Queremos sacar el mejor equipo posible. Jugamos cinco partidos en los últimos quince días. Es mucho. Ahora tenemos que jugar la misma cantidad de partidos en el mismo tiempo después de enfrentarnos al Milan", declaró.

Asimismo, dejó claro que jugadores jóvenes como Conor Bradley, Elijah Dixon-Bonner y Tyler Morton viajarán con el Liverpool para estar en Milan, y dejó caer que "es bastante probable" que el delantero belga Divock Origi, autor del gol de la victoria este fin de semana ante el Wolves y suplente los dos anteriores choques, sea titular.

"Origi es especial por su habilidad. Ya jugó partidos brillantes para el Liverpool desde el principio. En uno de los más importantes de nuestra historia. Ante el Barcelona en 2019, fue titular. Jugó un partido increíble y marcó los goles en los momentos justos. Es una persona muy positiva y tiene un talento increíble", comentó.

Asimismo, habló sobre el contrato de Salah y reconoció de que en estos momentos el club y el jugador están hablando. "Ampliar un contrato como el de Mo no es algo que se haga tomando un té por la tarde para llegar a un acuerdo. Mo está bien, yo estoy bien. Lo que todos queremos está claro. Cosas como esta necesitan su tiempo", manifestó Klopp.