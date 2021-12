Houston Rockets se impone a New Orleans Pelicans por 118-108

Houston Rockets consiguió ganar en casa frente a New Orleans Pelicans por 118-108 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Houston Rockets vencieron en casa contra Orlando Magic por 118-116, por lo que tras el encuentro completaron una racha de siete triunfos seguidos, mientras que los de New Orleans Pelicans también derrotaron a domicilio a Dallas Mavericks por 91-107. Por ahora Houston Rockets se quedaría fuera de los puestos de Play-off con siete victorias en 23 partidos disputados. Por su parte, también New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con siete partidos ganados de 26 jugados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a a los dos contendientes, con movimientos en el marcador, de hecho, los locales consiguieron un parcial de 13-2 durante el cuarto hasta finalizar con un 28-26. Después, en el segundo cuarto el equipo local logró distanciarse en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió otro parcial de 10-2 durante el cuarto y alcanzó una diferencia de 13 puntos (57-44) durante el cuarto, que concluyó con un resultado parcial de 29-23. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 57-49 en el electrónico.

En el transcurso del tercer cuarto Houston Rockets consiguió distanciarse de nuevo en el marcador, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 11-2 y amplió la diferencia hasta un máximo de 15 puntos (78-63) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 37-36 y un total de 94-85. Finalmente, durante el último cuarto los jugadores del equipo local lograron distanciarse nuevamente en el marcador, incrementaron la diferencia hasta un máximo de 15 puntos (108-93) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 24-23, terminando de esta forma el partido con un resultado final de 118-108 a favor de los locales.

Durante el partido, Houston Rockets consiguió el triunfo gracias a los 23 puntos, dos asistencias y ocho rebotes de Christian Wood y los 23 puntos y cinco asistencias de Eric Gordon. Los 40 puntos, cuatro asistencias y cinco rebotes de Brandon Ingram y los 17 puntos, tres asistencias y 10 rebotes de Jonas Valanciunas no fueron suficientes para que New Orleans Pelicans pudiese ganar el partido.

Tras vencer este partido, el siguiente duelo de Houston Rockets será contra Brooklyn Nets en el Toyota Center, mientras que New Orleans Pelicans se medirá con Denver Nuggets en el Smoothie King Center.