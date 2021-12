Grupo Argos de Colombia no participará en la OPA de Gilinski por Nutresa

Vista general de la oficina principal de Bancolombia, empresa del GEA, en Medellín (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/ Luis Eduardo Noriega

Bogotá, 6 dic (EFE).- El Grupo Argos, uno de los accionistas mayoritarios de la gigante de los alimentos procesados Nutresa, anunció este lunes que no participará en la OPA que por esta última hizo el conglomerado colombiano Grupo Gilinski porque considera que el precio es muy inferior al valor fundamental de la empresa.

Una sociedad de Gilinski con el Royal Group, vinculado con la familia real de Abu Dabi, ofreció el mes pasado comprar al menos el 50,1 % de Nutresa pagando 7,71 dólares por acción, precio que el Grupo Argos, asesorado por bancos y consultores internacionales, considera insuficiente, según una información relevante enviada hoy a la Superintendencia Financiera de Colombia.

"De acuerdo con el estudio de valoración realizado por JP Morgan, la Junta Directiva consideró que la oferta económica presentada de 7,71 dólares por acción de Grupo Nutresa no refleja un precio justo, dado que no reconoce el valor fundamental del negocio de alimentos ni de su portafolio de inversiones", señala la comunicación.

Según el Grupo Argos, a esa conclusión se llegó tras "un riguroso análisis, tanto para el negocio de alimentos, como para cada uno de los negocios del portafolio".

Entre los asuntos analizados están el "flujo de caja libre descontado, flujo de caja por dividendos y múltiplos de transacciones a nivel regional y global, tanto en el sector de alimentos, como en los sectores a los que pertenecen las compañías del portafolio".

"La oferta desconoce, además, el liderazgo de Grupo Nutresa en el mercado colombiano y su presencia en los 78 países donde opera, la resiliencia de su negocio en ciclos económicos complejos, la fortaleza de sus marcas, las capacidades desarrolladas que potencializan su crecimiento a futuro y su sólida reputación", agrega la comunicación.

MULTILATINAS COLOMBIANAS

Nutresa es uno de los buques insignia del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), conglomerado colombiano con empresas de diversos sectores como Bancolombia, el Grupo Argos (cemento e infraestructura) y Grupo Sura (seguros), entre otras.

El Grupo Argos está presente en 17 países americanos con tres negocios estratégicos: Cementos Argos, que es el segundo mayor productor de concreto de Estados Unidos y primero de cemento y concreto en Colombia, además de en otros países; la energía, con empresas en Colombia, Honduras, Panamá y Costa Rica, y las concesiones viales y aeroportuarias en República Dominicana, Colombia, Aruba y Ecuador.

Nutresa, por su parte, es la empresa líder en alimentos procesados en Colombia con ocho unidades de negocio: cárnicos, galletas, chocolates, cafés, alimentos al consumidor, helados, pastas y la chilena Tresmontes Lucchetti, que también está en México.

El Grupo Argos agregó en su comunicación de hoy a la Superintendencia Financiera que un estudio de la firma EY mostró además que la OPA por Nutresa "no es clara respecto a la continuidad del modelo de sostenibilidad e impacto hacia los grupos de interés".

"La oferta no aporta evidencia sobre el compromiso que el oferente ejerce o ejercerá respecto de las políticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, lo cual puede poner en riesgo la continuidad del impacto positivo de Grupo Nutresa y su visión frente a la generación de valor agregado a la sociedad", añade.

BÚSQUEDA DE SOCIOS ESTRATÉGICOS

En respuesta a la OPA del Grupo Gilinski y sus socios árabes, el Grupo Argos "acelerará la atracción de socios internacionales que reconozcan un precio adecuado por sus inversiones, que compartan su visión empresarial y que permitan revelar valor a sus accionistas".

Con ese propósito agilizará el proceso para que su filial Cementos Argos sea listada en la Bolsa de Valores de Nueva York, "con el objetivo de que por esta vía se logre una efectiva transferencia de valor a los accionistas de dicha compañía, incluyendo a Grupo Argos como su accionista mayoritario".

Igualmente consolidará sus inversiones en activos de concesiones viales y aeroportuarias, energía y rentas inmobiliarias en un solo vehículo, con el propósito de ser listado en el NYSE, y buscará también un socio estratégico internacional.

"Grupo Argos reconoce que el precio de mercado de su acción no refleja el valor fundamental de sus inversiones", señala la notificación la explicar las líneas de acción a seguir para hacer frente a la oferta de Gilinski, que es propietario, entre otras compañías, del Banco GNB Sudameris y del grupo editorial Semana.