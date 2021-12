Fútbol/Champions.- Simeone: "Conozco el carácter de mis jugadores y confío en ellos"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que confía "absolutamente" en que sus jugadores puedan recuperarse de su mal momento y superar este martes al Oporto, al que considera "favorito" y ante el que se juegan el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, y ha afirmado que los problemas defensivos son responsabilidad "al completo" del equipo.



"Siempre digo que las palabras no sirven para nada, sirven solo los hechos y confío absolutamente en mi equipo", declaró en rueda de prensa. "Creo porque entreno con ellos, conozco el carácter de ellos y confío en ellos", añadió. "Jamás, desde que juego al fútbol y después pase a entrenador, me exalté con los halagos ni me deprimí con las críticas. Sé que es parte de lo que hacemos. Tengo un camino, tengo una búsqueda, sé lo que quiero y lo vamos a ir a buscar", afirmó.



Aunque han tenido "pocos días" para recuperarse de la derrota ante el Mallorca en casa (1-2), el técnico argentino cree que sus jugadores están preparados para salir de esta situación "Cuando tengamos tiempo para trabajar, lo trabajaremos. Ahora intentamos hablar y encontrar los caminos para sentirnos bien el campo, que es lo único que me importa. Tenemos que sentirnos bien en el campo, poder controlar el juego del partido. A partir de ahí, las cosas aparecerán naturalmente", subrayó.



"En cuanto a lo psicológico, ganar siempre es saludable, hace bien, y mañana tenemos un partido muy importante, ante un rival que compite muy bien y es primero en la liga portuguesa. El Milan también es primero en la liga italiana. Tendremos que llevar el partido a donde nosotros creemos que podemos hacerle daño", prosiguió.



Sobre los problemas defensivos del equipo, Simeone considera que es un trabajo de grupo. "Considero que cuando el equipo tiene algunas situaciones a mejorar pasa por el equipo en completo. No identifico solo una parcela defensiva, de delanteros o de medios, considero el trabajo es colectivo. El trabajo colectivo de los diez que están en campo más el portero ayuda a mejorar en la parte ofensiva y defensiva", subrayó.



En O Dragao "no va a estar" el uruguayo José María Giménez. "Tengo un grupo de hombres que sabrán llevar adelante una situación como la que tendremos mañana. No tenemos tres de los cuatro centrales disponibles", relató.



Por último, alabó a su rival de este martes. "El Oporto es un equipo extraordinario que lo viene haciendo muy bien en temporadas anteriores. De la mano Conceiçao tiene un trabajo estructurado, muy fuerte defensivamente, muy equilibrado en mitad de la cancha, con mucha gente para recuperar la pelota, generando un juego intenso con una buena velocidad de juego. Es un equipo muy bueno, que genera mucho juego y que parte como más favorito que todos, porque tiene más puntos que el Milan y nosotros", concluyó.