Fútbol/Champions.- Previa del Real Madrid - Inter

El Bernabéu pone en juego el primer puesto



El Real Madrid recibe al Inter sin Benzema y con Vinícius como referencia



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid afronta este martes ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones 1) un duelo entre históricos por la primera plaza del Grupo D de la Liga de Campeones, en el que ambos, con el billete a octavos ya conseguido, tratarán de garantizarse un cruce más asequible en las eliminatorias.



Los deberes están hechos, y ahora los de Carlo Ancelotti, que dominan el grupo (12) con dos puntos de ventaja sobre los italianos (10), quieren rematar la faena para evitar 'cocos' en el sorteo del próximo viernes, en el que, eso sí, se encontrarían al temible Paris Saint-Germain, segundo del Grupo A, entre sus posibles adversarios. Un empate les valdría para lograrlo.



Con su victoria del pasado sábado en un escenario complicado como el Reale Arena (0-2), el conjunto blanco encadena ocho triunfos consecutivos y 11 encuentros sin perder entre todas las competiciones, evidenciando un magnífico estado de forma que le permite liderar el campeonato doméstico con ocho puntos de ventaja sobre el segundo, el Sevilla -con un partido menos-.



Ahora, tratarán de trasladar su buen estado de forma a Europa. "Es un partido de prestigio. Jugamos contra un equipo que lo está haciendo muy bien, jugando bien al fútbol. Nos jugamos la primera plaza, en nuestro estadio y ante nuestra afición. Va a ser interesante", advirtió Ancelotti en rueda de prensa.



El preparador italiano, poco favorable "a rotar por rotar" a pesar del frenético ritmo de partido cada tres días, ha apostado fuerte en este primer tramo de curso por un once que se verá obligado a cambiar por las molestias musculares que Karim Benzema sintió en Donosti.



Sin el '9', el liderazgo pasará a un Vinícius que está exhibiendo su mejor cara desde su llegada a Chamartín; se atreve, encara y se ha mostrado más decisivo que nunca, sobre todo en LaLiga. Marco Asensio y el serbio Luka Jovic, que aprovechó su oportunidad ante la Real Sociedad marcando y asistiendo, podrían acompañar al brasileño en ataque.



Enfrente, el Inter de Milán acude a la cita en un espectacular estado de gracia, refrendado este fin de semana con la goleada ante la Roma de José Mourinho (0-3), y con ganas de 'vendetta' después de sucumbir ante los madridistas en el lejano duelo del Giuseppe Meazza de la primera jornada (0-1).



Aquella fue una de las dos únicas derrotas sufridas este curso por los de Simone Inzaghi -además de la liguera ante la Lazio a mediados de octubre (3-1)-, que suman once encuentros seguidos sin hincar la rodilla y cuatro victorias en las últimas cuatro jornadas de Serie A.



El preparador transalpino no podrá contar con uno de sus jugadores más en forma, el argentino Joaquín Correa, descartado por una lesión muscular en el muslo izquierdo que se produjo en el Olímpico de la capital romana. Así, su compatriota Lautaro Martínez, suplente ante los romanos, y el bosnio Edin Dzeko serán los encargados de llevar el peligro al área de Thibaut Courtois.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde; Asensio, Vinícius y Jovic.



INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martínez y Dzeko.



--ÁRBITRO: Felix Brych (ALE).



--ESTADIO: Santiago Bernabéu.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones 1.