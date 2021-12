Fútbol/Champions.- Previa del Oporto - Atlético de Madrid

O Dragao, primera final para el Atlético



Los de Simeone necesitan ganar al Oporto y esperar una ayuda de San Siro



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid se juega este martes en el Estádio do Dragao (21.00 horas/Movistar Liga de Campeones) gran parte de la temporada en una 'final' por seguir adelante en la Liga de Campeones, un partido a vida o muerte ante el Oporto, el de la última jornada de la fase de grupos, en el que ambos aspiran a conseguir su billete para octavos.



Con el Liverpool (15) líder y con el primer puesto ya asegurado, la segunda posición del Grupo B es una incógnita que se resolverá por fin este martes. Los protagonistas del recinto portugués y de San Siro tendrán que mirar de reojo los resultados de los otros encuentros para saber si estarán en las rondas eliminatorias.



De momento, los de Diego Pablo Simeone (4) son colistas a un punto del Oporto (5) y con los mismos puntos que el AC Milan (4), que hace solo una semana hizo saltar todo por los aires con un gol del brasileño Junior Messias en el minuto 87 que silenció por completo el Wanda Metropolitano (0-1).



Ahora, las cuentas son claras: si quiere estar en octavos, el conjunto rojiblanco está obligado a ganar en Portugal por un gol más de lo que lo hagan los italianos en San Siro ante un Liverpool que ya no se juega nada. Y para ello deberá recuperarse del mazazo anímico que supuso la derrota del sábado ante el Mallorca en LaLiga Santander (1-2).



El brasileño Matheus Cunha respondió a su primera titularidad adelantando a los colchoneros, pero Russo, en el minuto 80, y Take Kubo, en el descuento, consiguieron darle la vuelta al choque y dejar a los del 'Cholo' a diez puntos del líder Real Madrid (39) -que cuenta con un partido más-.



La tradicional fiabilidad defensiva del cuadro madrileño sigue desaparecida, un riesgo ante la llegada de un Oporto que solo se ha quedado seco en uno de sus últimos 15 compromisos -ante el Liverpool (2-0)-. A las bajas de Felipe Monteiro, por sanción, y del lesionado Kieran Trippier se han unido en las últimas horas las de Stefan Savic, con una lesión muscular en el muslo derecho, y de José María Giménez, que todavía no se ha recuperado de una contractura.



Ambas obligarán al 'Cholo' a realizar cambios en la zaga. Así, previsiblemente contará con Sime Vrsaljko y Renan Lodi en los laterales, y Geoffrey Kondogbia podría ser quien formase pareja con Mario Hermoso en el centro de la defensa.



Arriba, el preparador rojiblanco recupera a Yannick Carrasco, aunque este deberá esperar en el banquillo en un ataque previsiblemente liderado por Antoine Griezmann y Luis Suárez, que vuelve al once, y en el que Cunha podría ver recompensado su buen trabajo ante los baleares o dejar su lugar a Thomas Lemar.



Enfrente, el Oporto tratará de defender su segunda plaza del grupo, para lo que le basta con vencer a los madrileños; en su primer compromiso del grupo, se llevaron un empate del Wanda Metropolitano (0-0), un resultado que podría bastarles también esta vez en caso de que el Milan no ganase a los 'reds'.



En la liga portuguesa, los de Sérgio Conceição marchan líderes invictos, después de haber ganado 11 encuentros y empatado otros dos, y solo han encajado ocho goles -y anotado 33- en las trece fechas de campeonato.



El colombiano Mateus Uribe se perderá el duelo por sanción y Iván Marcano tampoco estará por una lesión en el pie, mientras que el exmadridista Pepe y João Mário podrían recuperarse a tiempo para afrontar el encuentro.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



OPORTO: Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Vítor Ferreira, Luis Díaz; Evanilson y Taremi.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Vrsaljko, Kondogbia, Hermoso, Lodi; Llorente, De Paul, Koke; Griezmann, Cunha y Suárez.



--ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA).



--ESTADIO: O Dragao.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.