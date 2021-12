Fútbol/Champions.- Memphis Depay: "Tenemos que empezar por creer que podemos ganar al Bayern"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El delantero del FC Barcelona Memphis Depay reconoció que están ante una "final" contra el Bayern de Múnich para seguir vivos en la Liga de Campeones, un rival temible como vienen sufriendo los catalanes ante el que tienen que tener primero fe y después una gran concentración e intensidad sobre el césped.



"Será un partido de los grandes y queremos rendir bien en los partidos grandes. Pienso que tendremos que estar muy concentrados y que la intensidad del partido también tendrá que ser muy alta. Es nuestra última oportunidad de pasar a la siguiente eliminatoria, en este sentido es como una final", dijo este lunes en declaraciones a los medios del club azulgrana.



El ariete neerlandés, que aún no sabe lo que es marcar en la máxima competición continental, explicó que lo primero es "creer" en sus opciones, a pesar del momento dispar que viven ambos clubes y los 0-2 y 2-8 alemanes los últimos enfrentamientos. "Nos lo jugamos todo, tendremos que trabajar muy duro, tenemos que empezar por creer nosotros mismos que podemos ganar, somos el Barça", afirmó.



"Tendremos que prepararnos mentalmente muy bien para llevarnos el partidos, darlo todo para conseguir un buen resultado. No creo que al Bayern le influya que ya estén clasificados, ellos siempre tienen un buen rendimiento. Como equipo tienen una mentalidad muy buena. Querremos la revancha y esta es la última oportunidad para conseguirla, nos tenemos que preparar", añadió.



Por otro lado, Memphis confesó que el último tropiezo ante el Betis no es la mejor medicina antes del duelo del miércoles. "Este último partido nos ha dejado un sabor amargo porque teníamos una buena dinámica con Xavi en Liga. En casa no podemos perder, pero no podemos permitirnos estar tristes demasiado tiempo, el próximo partido está a la vuelta de la esquina", comentó.



"Todos nos tenemos que adaptar a los compañeros. Unos tenemos que adaptarnos al estilo de juego del Barça y los compañeros se tienen que adaptar a mi estilo de juego como delantero. Hago mi trabajo con amor y pasión, me gusta trabajar para mis compañeros. Es importante para mí tocar bastantes balones y recibir balones en los espacios adecuados", añadió.



"La Champions es la competición más importante y al Barça le corresponde pasar de fase. Ganar le daría un empujón muy positivo a nuestra confianza, potenciaría nuestro espíritu de equipo. Sabemos que estamos en un proyecto que necesita tiempo, muchos jugadores muy jóvenes. Una victoria en Múnich nos ayudaría mucho porque sería un punto de partida sobre el que construir cosas", terminó.