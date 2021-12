Fútbol/Champions.- Llorente: "Este equipo tiene el carácter y la personalidad suficientes para salir de esta situación"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha asegurado que el equipo tiene "el carácter y la personalidad suficientes" para poner fin a su mala situación, empezando por el partido de este martes ante el Oporto, en el que se juegan el billete para los octavos de final de la Liga de Campeones.



"Este equipo tiene el carácter y la personalidad suficientes para salir de estas situaciones, ya lo hemos demostrado y esta situación no va a ser menos. En cuanto a los pitos de la grada, yo no escuché nada el partido pasado, al contrario, con los goles escuché a la grada animando más que nunca. No escuché ningún pito", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, explicó que el de el Estádio do Dragao es uno de esos partidos "que a todo futbolista le gusta jugar". "Hay que sacar la personalidad y la actitud que tenemos. Estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos. El equipo tiene la energía y las ganas para sacar esta situación adelante, y así lo vamos a hacer", afirmó.



Además, aseguró que no estará pendiente de lo que pase en San Siro, donde el AC Milan podría dejarles fuera si es capaz de ganar por un gol más de lo que lo hagan los colchoneros en Portugal. "Cuando juego, no pienso en si en otro partido hay un resultado u otro. Cada vez que entro al campo juego de la misma manera, igual que cuando jugamos en casa contra el Milan no estaba pendiente del otro resultado. En el partido de mañana tengo un objetivo y tengo que ir a por él, independientemente del resultado del otro partido", expuso.



Sobre la fragilidad defensiva, Llorente confesó que es "un punto a mejorar". "Estamos encajando bastantes goles sobre todo a balón parado y de centros. Somos los mismos jugadores que el año pasado, estamos trabajando para que eso cambie y no dudo de que lo vamos a conseguir", señaló.



Por último, el madrileño explicó que la de lateral "es una posición cómoda" para él. "He jugado ya muchos partidos de lateral y de carrilero tanto en la selección como aquí. Hay circunstancias en las que un jugador tiene que cambiar su posición porque así lo decide el entrenador, siempre buscando lo mejor para el equipo. Por mi parte, no hay ningún problema", finalizó.