Fútbol/Champions.- Casemiro: "Vinícius y Mbappé serían compatibles"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El centrocampista del Real Madrid Carlos Henrique Casemiro ha asegurado que deben afrontar "con tranquilidad" el partido de este martes ante el Inter, en el que se juegan la primera plaza del grupo en la Liga de Campeones, y ha afirmado que Vinícius, que este año está siendo "decisivo", y Kylian Mbappé serían "compatibles" si compartiesen el vestuario blanco.



"Debemos jugar con mucha seriedad, con mucho respeto. Sabemos que el Inter es un gran equipo, nos jugamos la primera plaza, así que tenemos que afrontar el partido con tranquilidad y respeto al rival. Es el actual campeón de la liga italiana y será un partido muy difícil", declaró en rueda de prensa.



Además, explicó que "el fútbol son momentos" y que actualmente están en uno "muy bueno". "Llegarán momentos en los que no estaremos tan bien. Los partidos siempre son muy difíciles, la gente nos estudia, quiere dar lo máximo contra nosotros. La clave es el trabajo de toda la plantilla. Hay que seguir trabajando para ganar todos los partidos", advirtió.



"El Real Madrid siempre tiene que estar en la parte alta de la tabla. Nosotros siempre trabajamos para estar arriba, pero la clave es la ganas de encarar todos los partidos como si fuera el último. Sabemos la responsabilidad que hay en este club para ganar todos los partidos", indicó.



En este sentido, se mostró "sorprendido" por la ambición que demuestra Carlo Ancelotti. "Me he sorprendido mucho con él y su equipo técnico. Todavía tiene muchas ganas de vencer y de demostrar que es un entrenador 'top'. Las ganas que transmiten en los entrenamientos y los partidos me dejan muy sorprendido, porque puedes pensar que está más relajado al haber ganado tanto. Sufren más que nosotros", indicó.



También se mostró orgulloso de recibir elogios de parte de su técnico. "Cuando escuchas que un señor de más de 60 años y 40 de carrera y habla bien de lo que estás haciendo en el campo, eres muy feliz. Es un señor de fútbol, que entiende mucho, es un entrenador que está cercano, al que admiro mucho. En la primera etapa estaba Xabi Alonso, Khedira... He aprendido mucho con él, me tenía mucho cariño", recordó.



"Tenemos un cuerpo técnico que trabaja mucho y a Pintus, que hace un buen trabajo. Es importante tener una buena plantilla; Camavinga está muy bien, Fede -Valverde- también, Isco... Jugar con Luka Modric y Toni Kroos es un privilegio, pero lo más importante es tener una buena plantilla para ganar títulos", aseveró.



"VINÍCIUS ESTÁ SIENDO DECISIVO, ES LA DIFERENCIA RESPECTO A 2020"



Sobre la baja por lesión de Karim Benzema, "el mejor '9' del mundo", aseguró que es "importante", pero cree que podrán suplirla bien. "Tenemos a Luka Jovic y a Mariano; Luka hizo el otro día un partidazo y hay que felicitarle, porque no tiene muchos minutos y tiene por delante al mejor '9' del mundo", indicó.



También habló de la adaptación de los jugadores brasileños al equipo. "Cuando se habla del Real Madrid, la exigencia es la más grande del mundo, llegues con 18 o 30 años. Son jugadores jóvenes que salen de Brasil, donde hay otra forma de jugar, la adaptación es más difícil. Les digo que disfruten del momento. Lo que han conseguido Vinícius, Militao y Rodrygo es increíble, y les digo que sigan disfrutando del momento. Llegará un momento en el que no estarán tan bien y habrá que seguir con la mentalidad fuerte", aventuró.



"Para nosotros es un privilegio tener a Vinícius, le digo que disfrute del momento, que es muy bueno. La diferencia respecto al Vinícius de 2020 es que este año ha tenido partidos en los que no jugó tan bien pero fue decisivo, como ante el Sevilla, donde tuvo la tranquilidad de un jugador 'top'", relató.



"Es complicado decir si Vinícius es el mejor jugador brasileño de la actualidad. Está en el 'Top 3'. Sufrió mucho aquí, tuvo muchas críticas, y ahora está en un buen momento", rememoró. "Tenemos a Karim, a Courtois, que está a un nivel increíble, a Toni Kroos, en un momento muy bueno... Hablar de Vinícius es complicado, pero está en un momento muy importante de su carrera. Ojalá siga así, poque es importantísimo para nosotros", prosiguió.



Sobre una posible llegada de Kylian Mbappé, Casemiro cree que será "compatible" con Vinícius. "Aunque no es nuestro jugador, es un jugadorazo. Está en 'Top 3' del mundo, y es compatible con cualquier jugador del mundo. Los dos están en un momento de su carrera increíble. No es nuestro jugador, pero toda la gente a la que le gusta el fútbol lo admira mucho", declaró.



Por último, alabó el trabajo de la pareja de centrales formada por Éder Militao y David Alaba. "Es complicado hablar de Sergio Ramos y Varane, porque han marcado época en este club. Ganaron todo en este club, pero Militao y Alaba han encajado muy bien. También tenemos a Nacho, que trabaja y cuando entra juega muy bien. Es muy fácil, están jugando muy bien y con confianza. Son jugadores del Real Madrid y de alto nivel", finalizó.