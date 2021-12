Frankowski:"La Superliga ataca sistema actual, pero ofrece pocas soluciones"

Imagen de archivo del futbolista polaco Tomasz Frankowsi, ahora eurodiputado. EPA/ROLAND SCHLAGER

Madrid, 6 dic (EFE).- Tomasz Frankowski se retiró del fútbol en 2013 tras una larga carrera en la que jugó en clubes como Wisla Cracovia, Wolverhampton, Elche, Tenerife y Nagoya, pero su nombre también seguirá vinculado a este como autor del informe del Parlamento Europeo por un deporte inclusivo contrario a un proyecto como la Superliga.

Después del abrumador respaldo a su documento, aprobado el 23 de noviembre con 597 votos a favor, 36 en contra y 55 abstenciones, el eurodiputado polaco aseguró en una entrevista con EFE que trabaja por un "deporte seguro, accesible, inclusivo e igual para todos" y que la Superliga "ataca el sistema actual, pero ofrece poco en términos de soluciones y propuestas" y "haría un daño importante".

- Pregunta (P): ¿Qué significa la aprobación de esta resolución y personalmente para usted qué supone haber logrado tanto respaldo?

- Respuesta (R): Es una expresión clara de los representantes de los votantes de los 27 estados de la UE por lo que diría que es enormemente importante. Personalmente, creo que el abrumador apoyo del pleno, la atención de los medios y el gran interés de las partes interesadas en el deporte demuestran su importancia.

Para mí es un honor contribuir a que la política deportiva esté en la agenda de la UE. Es vital dar más importancia al deporte. La UE no es sólo un mercado económico, también representa valores que se aplican al deporte, como la democracia, los derechos humanos, la igualdad, la diversidad y la solidaridad.

Pero el deporte en Europa se encuentra en una importante encrucijada. La pandemia ha sido extremadamente difícil para el sector, especialmente a nivel de base. Han pasado más de 10 años desde que el Tratado de Lisboa dio a la UE mandato para actuar en el ámbito del deporte y esta resolución marca una visión actualizada de hacia dónde queremos ir y, lo que es más importante, hacia dónde no queremos ir, tanto ante problemas actuales como hacia el futuro.

- P: Usted tiene amplia experiencia como futbolista y rechaza proyectos como la Superliga, ¿por qué?

- R: Para mí, el deporte debe basarse en los principios de solidaridad e inclusión con competiciones abiertas. Por ello, es importante seguir desarrollando un modelo deportivo europeo y protegerlo de cualquier amenaza como la Superliga Europea. Esta resolución envía un mensaje político muy claro. El deporte es para todos y tenemos que garantizar que sea seguro, accesible, inclusivo e igual para todos. Tenemos que lograr el equilibrio adecuado entre la búsqueda de sus intereses comerciales y proteger el papel del deporte europeo, que une a las personas, reduce el riesgo de enfermedades y proporciona puestos de trabajo a las comunidades locales.

El mérito deportivo y el sistema de ascensos y descensos son incuestionables en el fútbol europeo. Las competiciones de selecciones desempeñan un papel esencial, no sólo para fomentar la identidad nacional e inspirar a jóvenes como yo en el pasado, sino también al promover la solidaridad. También para los jugadores, creo que la Superliga haría un daño importante a la profesión.

Es importante proteger este modelo de visiones que sirven a los intereses de las élites y solo beneficio como la Superliga, cuyo proyecto y pretensiones de apertura, solidaridad y redistribución han sido rechazados por toda Europa, las partes interesadas en el fútbol y el deporte europeos. Sindicatos de jugadores y organizaciones de aficionados han contactado con nosotros preocupados por su creación.

- P: La Superliga dice compartir su resolución pero denuncia monopolio de la UEFA, ¿Cuál es su opinión?

- R: La Superliga ataca el sistema actual pero ofrece poco en términos de soluciones y propuestas. Parece que hay muchos esfuerzos para desacreditar y socavar la UEFA y el modelo existente. Nos centramos en lo que interesa a todo el modelo deportivo europeo y la sociedad. Lo queremos mejorar y promover. Es la forma en que el deporte, no sólo el fútbol, se organiza en Europa. Incluso los tratados hablan de la especificidad del deporte y ha sido sostenido por los tribunales y las instituciones de la UE. Si permitiéramos que el nivel de élite comercial se separe del resto, toda la pirámide y el sistema se desmoronaría.

Por eso, en fútbol, igual que en todos los deportes, en Europa, tenemos órganos de gobierno para garantizar que el deporte se gestione de forma sostenible a todos los niveles. Por supuesto, estos "monopolios" deben ser controlados y con condiciones estrictas. La UE y los tribunales europeos han tenido un papel fundamental. La UEFA y todos los otros órganos de gobierno están sujetos a esto y cooperan.

- P: La resolución también defiende que se regule la actividad de los agentes como prepara la FIFA, ¿por qué cree que es necesario?

- R: En mi opinión, el Parlamento Europeo debería desempeñar un papel más activo y apoyar los esfuerzos para la reforma del sistema de traspasos. Tenemos que asegurarnos de que las reformas, que incluyen la creación de una cámara de compensación, un sistema de licencias para agentes, con topes efectivos en todas las formas de su remuneración, se implementan de forma adecuada y traerán más transparencia, salvaguardarán la integridad de las competiciones, recompensarán a los clubes de formación y devolverán el dinero al fútbol. También necesitamos más transparencia en los mercados de traspasos a través de un marco comunitario de la UE que incluya las normas del mercado laboral de la UE y los reglamentos financieros.

- P: El informe pide respetar la frecuencia de las competiciones, ¿qué piensa de la idea de FIFA de jugar un Mundial cada dos años?

- R: Me preocupa. Disfruto del Mundial como los demás aficionados, pero no puedo entender propuestas como estas que priorizan el crecimiento del mundial a expensas del deporte en su conjunto. Eso no es juego limpio y no está en línea con los valores del deporte.

Como antiguo jugador, me temo que habría un grave riesgo para la salud de los jugadores, obligados a jugar competiciones de alta intensidad en verano todos los años, en lugar de tener pausas de recuperación más largas en años alternos. Estos planes llevarían a la erosión de las oportunidades deportivas para las selecciones más débiles, al sustituir los partidos regulares por torneos finales.

- P: ¿Porqué decidió entrar en política?

- R: Después de mi carrera como futbolista profesional, quise involucrarme con el deporte de otras maneras y sobre todo a nivel político. El Parlamento Europeo es el lugar perfecto para ello.

- P: ¿Sigue la liga española después de haber jugado en ella?

- R: Soy y siempre seré un aficionado al fútbol, por lo que, por supuesto, me interesan las ligas europeas, incluida la española. Sé que el Elche, en primera división, está pasando por un periodo difícil y el Tenerife en la categoría inferior lo está haciendo muy bien y tiene una oportunidad de ascender. Cruzo los dedos por ellos.