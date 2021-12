Fernando Rodney sigue pasando con sus “flechas” los bates de la Lidom

Fotografía de archivo en la que se registró al lanzador dominicano Fernando Rodney, al actuar para los Angelinos de Anaheim. EFE/Paul Buck

Santo Domingo, 6 dic (EFE).- A sus 44 años, Fernando Rodney es sin dudas el lanzador de mayor edad que acciona en el actual campeonato de béisbol invernal dominicano, en el cual ha demostrado que la efectividad de su trabajo desde el montículo continúa situada en la élite de la liga caribeña.

Rodney, conocido popularmente como 'la Flecha', ha sido una de las armas más eficientes para los Leones del Escogido en las entradas finales de los partidos, en los cuales ha sido prácticamente intocable, brindándole a su equipo la posibilidad de mantener la ventaja o en caso de estar debajo en el marcador, mantenerlos con posibilidad de remontar.

En una entrevista reciente, Rodney expresó: “voy a aprovechar la fuerza y talento que todavía me queda para seguir controlando el juego” y justamente eso es lo que ha hecho en su accionar con el equipo escarlata.

El diestro dominicano, quien ha lanzado en 17 temporadas en las Grandes Ligas, ha subido al montículo en 13 partidos en lo que va de temporada con los rojos, completando 13 entradas, en las que apenas ha permitido cinco hits y una carrera limpia, logrando una efectividad de 0.69 en este trayecto.

El dominio del veterano relevista, quien cuenta con el segundo mayor total de salvamentos entre los lanzadores dominicanos que han visto acción en las Grandes Ligas, con 327 rescates, se ha mantenido lanzando entre la séptima y octava entrada, preparando el escenario para el último capítulo del juego, constituyéndose en una carta segura en esa transición.

Rodney, quien viene de haber sido escogido Relevista del Año en la Liga Mexicana de Béisbol, donde lanzó con los Toros de Tijuana, no ha permitido hits a sus rivales en 10 de las 13 oportunidades que ha lanzado y solo ha otorgado dos bases por bolas y ha ponchado a ocho bateadores, muestra de la forma en la que ha mantenido sus lanzamientos en la zona de strike.

El peligro de enfrentar una rebelión no ha estado latente cuando ha subido al montículo, ya que solo en una oportunidad ha permitido más de un imparable y en 12 de ellas no han llegado a la inicial más de un jugador de ofensiva, que es justamente lo que persigue un dirigente al brindarle la responsabilidad de lanzar en un partido cerrado a uno de sus relevistas.

Con un historial en el que ha conquistado la Serie Mundial, el campeonato en la liga dominicana, la Serie del Caribe, el Clásico Mundial y se coronó campeón en México, Rodney puede afirmar que ha logrado una carrera llena de éxitos en el deporte y que aún cuenta con la calidad para seguir dominando con sus “flechas”, sea en República Dominicana, o en cualquier otra liga que accione.