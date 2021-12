Falta de apoyo de oposición estanca reforma eléctrica de México

Photovoltaic panels at the Salsipuedes solar plant in Villa de Arista, San Luis Potosi state, Mexico, on Friday, Oct. 8, 2021. President Andres Manuel Lopez Obrador's plan to change the constitution to give control of the electricity market to state utility CFE would destroy Mexico's clean energy advances, according to a joint statement from the country's wind and solar associations.

(Bloomberg) -- La reforma energética de México se retrasó hasta el próximo año en medio de la falta de apoyo para su aprobación por parte de miembros de los partidos de oposición, según un alto legislador del partido gobernante.

La votación, que los legisladores originalmente esperaban tener este año, se llevará a cabo en 2022, lo que dará tiempo para tratar de obtener la mayoría de dos tercios que se necesitan para su aprobación, dijo Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y miembro de Morena, el partido gobernante.

“La decisión de llevar a cabo la reforma está firme, no ha variado desde luego. Es una iniciativa del presidente y tenemos que dictaminarla”, señaló Robledo por teléfono. “Lo vamos a hacer con todos los demás diputados que tengan su disposición de escucharnos. Hay algunos con los que hemos ido avanzando y que les convence la propuesta de cambio de la Constitución. Pero en buena parte son renuentes”.

La reforma constitucional promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador daría el control mayoritario del mercado eléctrico a la empresa de electricidad estatal y limitaría la participación del sector privado, lo que revertiría una reforma radical del Gobierno anterior. Aunque algunos partidos de la oposición se habían manifestado en contra del plan, los líderes del PRI, el partido que gobernó México durante más de 70 años el siglo pasado, dijeron hace unos meses estar abiertos a la discusión, lo que dio al Gobierno esperanzas de una rápida aprobación.

Los legisladores organizaron los primeros cinco foros públicos en los estados de Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Ciudad de México, dijo Robledo. También están avanzando con planes para realizar un parlamento abierto en el Congreso el próximo año. Rubén Moreira, líder del partido priista en la Cámara de Diputados, dijo en noviembre que un debate prolongado sería un requisito previo para votar la propuesta.

“Sabemos qué cosas les disgustan, y cuáles son impasables para ellos, por ejemplo la cancelación de los contratos, falta que se explique bien que realmente no se van a expropiar los equipos de las empresas”, dijo Robledo. “No pretendemos hacer una discusión exclusivamente interna en la Cámara, sino sacarla de la Cámara hacia todos los ámbitos del país”.

Portavoces del PRI refirieron a Bloomberg News a comentarios públicos previos de Moreira cuando se les pidió que comentaran, incluido uno en el que dice la votación debería posponerse hasta después de las elecciones estatales del próximo verano. La oficina del presidente no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

