Estrategia covid de Biden se basa más en ética que la de Trump

(Bloomberg) -- Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo que la Administración del presidente Joe Biden basa más su estrategia contra el covid-19 en la ética que la de Donald Trump.

El lunes, Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., dijo que la Administración Trump consideró solo “de manera puntual” la ética al tomar decisiones sobre el covid, en un webcast sobre ética pandémica organizado por la Organización Mundial de la Salud.

“Fue fundamentalmente diferente en la Administración anterior”, dijo el asesor médico de la Casa Blanca. Indicó que, bajo Trump, algunos funcionarios se preocupaban por esos temas, pero que las cuestiones políticas regían mucho más.

En este momento, la ética “impulsa nuestras discusiones, impulsa nuestras consideraciones”, dijo Fauci.

