Estas han sido las 5 fotos de VALENTINA LIZCANO de las que nadie deja de hablar en Instagram

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) realizó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 58.457 de interacciones entre sus seguidores.

Ahora quien me aguanta tomándome fotos 🤪🤌🏼🤣🤣🤣 Culpen a @karencano2 que me dijo cual era la App para poder hacerlo sin pedirle el favor a nadie 🤭😎😝🤣 Aproveche y les hice estas para mostrarles este set que tanto me han preguntado, es de @sandia_market 🍉y tienen unos estampados y prendas maravillosos pasen y chismosean y me cuentan como les parece y sus les gusta que les muestre mis looks, tengan en cuenta que no soy modeló, solo disfruto de la moda y de los bellos emprendimientos y empresas de mi país 🙏🏻🥰 #emprendeSL #SanaLocura #moda #outfits #mipropioestilo





No puedo más que darte las gracias, eres una maestra increíblemente amorosa, te amo esta y todas las vidas mi princesa. #AlmaiannelliLizcano #5meses #mamaenamorada





Creo que no existe mejor cura para cualquier tristeza que pueda llegar a saludarme, que la sonrisa de mi Alma que aunque por aquí ni la comparte mucho, en casa nos regala las caritas de coqueta más Bellas que jamás vieron mis ojos 😍🤩🤩🤩 Y en este caballito escribiremos muchas historias mi bambina hermosa ♥️ @carestino.co #maternidadreal #Almamia #carestinocolombia #patrocinado Aprovechas los descuentos de Black Week hasta el domingo 😘





También me gusta estar con la cara lavada y dejar que se vea mi cara de cansancio pero detrás de esas ojeras hay un infinito amor y gratitud de poder ser quien acompaña a esta princesa a crecer en un mundo tan cambiante pero hermosos 😬🤣♥️🙏🏻 #difusasdicotomias #losgrisesquesoy #sanalocura #maternidadereal Outfit total : @avrilfh__





Vestida de Arte y acompañada por una pequeña Gran Diosa #Alma 🌴 Desliza ➡️ @entreaguas_wearableart 💙

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.