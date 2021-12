España.- Casado denuncia el "revisionismo suicida" del Gobierno: "Sánchez es el que más ha atacado la Carta Magna"

06-12-2021 (I-D) El presidente del PP, Pablo Casado; el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al acto institucional por el Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2021, en Madrid (España). El Congreso celebra este lunes el 43º aniversario de la Constitución de 1978 sin público y en las inmediaciones de la escalinata de la Puerta de los Leones por segundo año consecutivo a causa de la evolución de la pandemia de coronavirus. Los grupos parlamentarios de ERC, PNV, EH Bildu, JuntsXCat, PDeCaT, CUO, Compromís y el BNG no han acudido al acto, al igual que en años anteriores. El 43 aniversario de la Constitución se produce en un momento en el que la posibilidad de su reforma se encuentra paralizada por los partidos. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



Dice que no hay "mimbres" para reformarla ante el "desafío a la constitucionalidad" por parte del Ejecutivo y sus socios



El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es el que "más ha atacado" la Constitución en los últimos 40 años y ha puesto como ejemplo de ello el "revisionismo suicida" que, a su juicio, ha emprendido el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. De hecho, ha descartado su reforma ante el "desafío a la constitucionalidad desde el propio Gobierno" aunque ante el aniversario de la Carta Magna "lo intenten ocultar en soflamas".



En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Casado ha reivindicado la Ley fundamental en su 43 cumpleaños y ha afirmado rotundo que "la Constitución española no es el problema" sino "la solución a todos los problemas" que tiene ahora España de "unidad nacional, de prestigio internacional, de independencia judicial y fortalecimiento institucional".



Es más, el líder del PP ha señalado que la Carta Magna también es la solución para resolver la crisis económica y social, máxime cuando, según ha recordado, los padres de la Constitución ya dejaron claro que España es "un Estado democrático, social y de derecho".



"Por eso, el PP una vez más quiere reivindicar la Carta Magna, en unos momentos en los que hay un revisionismo, diría que suicida, frente a lo que ha sido el pilar de nuestra democracia, nuestras libertades y nuestra prosperidad como nación", ha proclamado.



"NO HAY MIMBRES PARA HACER MEJOR CESTO"



Al ser preguntado si cree que no es necesario reformar la Carta Magna, el jefe de la oposición ha señalado que para cualquier reforma debe haber un consenso "al menos similar" al de 1978 y ha subrayado que en este momento "no hay mimbres para hacer un mejor cesto" teniendo en cuenta los pactos de Sánchez con Podemos, ERC o Bildu.



En este punto, el presidente del PP ha subrayado que Podemos "reniega de la monarquía parlamentaria", "del peso que tiene que tener la Justicia independiente" y de "la labor que hace el parlamentarismo".



Tras recordar reformas puntuales como la de la estabilidad presupuestaria que se hizo hace unos años, ha aludido al dictamen que realizó Francisco Rubio y Llorente que recoge cuestiones por las que los partidos se podrían "poner de acuerdo" cuando haya consenso.



Sin embargo, ha señalado que en este momento hay un "auténtico desafío a la constitucionalidad" por parte del propio Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, por "mucho que ahora" parezca que lo "intentan ocultar en soflamas" en este aniversario. "Sánchez es el que más ha atacado la Constitución en los últimos 40 años", ha sentenciado.



INDULTOS, "HOMOLOGAR" A BILDU Y "PONER EN JAQUE" LA LEY DE AMNISTÍA



El presidente del PP, que recordado a las víctimas de Covid y ha expresado su apoyo a los vecinos de La Palma ante la situación provocada en la isla por el volcán Cumbre Vieja, ha hecho hincapié en tres "cuestiones graves" de estos últimos meses, empezando por la concesión de indultos a los condenados por "dar un golpe a la Constitución".



Según ha subrayado, esos indultos se produjeron en contra de la sentencia del Tribunal Supremo y de la propia promesa del presidente del Gobierno, a fin de lograr "su impunidad a cambio de unos votos para mantenerse en el poder". A su juicio, esto es algo que no deben "olvidar porque es de extraordinaria gravedad".



En segundo lugar, Casado ha calificado como "momento crítico para la historia de España" la homologación del "brazo político de ETA" cuando no ha "condenado 850 asesinatos". "Han sido homologados como socio prioritario del Gobierno, ya no solo para los Presupuestos sino incluso desde el Partido Socialista de Euskadi diciendo que pueden ser socios en un futuro gobierno allí", ha enfatizado.



En tercer lugar, el líder del PP ha calificado de "muy preocupante" que se esté "revisionando la propia Transición" y que se esté "poniendo en jaque la Ley de Amnistía", que es la ley en la que se basó el "abrazo" entre "los comunistas y los que venían de un Gobierno autoritario y habían renunciado a esas faltas de libertades para abrazar la Transición, la reconciliación y la Constitución". "Los nietos no debemos deshacer el abrazo que se dieron nuestros abuelos", ha exclamado.



Dicho esto, Casado ha pedido al Gobierno que "se mantengan esas posiciones que se llegaron con un amplísimo consenso de la sociedad española y reniegue de lo que dicen sus socios", quienes, según ha dicho, han llegado a plantear que haya una modificación de las leyes de esos años, incluso para retirar el titulo de Rey a don Felipe VI". "Es algo que, por supuesto, el PP no va a consentir", ha apostillado.



El presidente del PP ha asegurado que, antes de hablar de reforma de la Constitución, hay que defender que los políticos la cumplan. "La reforma constitucional la pide un Gobierno que no es capaz ni siquiera de responder a las más urgentes necesidades de la población española", ha enfatizado.



Por todo ello, Casado ha pedido "cumplir" la Constitución y "reivindicar las instituciones", al tiempo que ha defendido que los españoles se sientan "orgullosos de una historia que admiró a todo el mundo". "Defendamos nuestra Carta Magna y hagámoslo todos juntos, con un proyecto en el que quepamos todos y en el que saquemos a los radicales, a los socios del Gobierno que intentan revisionar nuestra historia y hacerla mucho peor", ha enfatizado.