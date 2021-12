España, Brasil, Dinamarca y Alemania avanzan con pleno de puntos

EFE/ Kai Forsterling

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- Las selecciones de España, Brasil, Dinamarca y Alemania accederán a la segunda fase del Mundial de España con pleno de puntos en su casillero, tras concluir este lunes invictas su concurso en la primera ronda del torneo.

Una ventaja que no tuvo el mismo coste para todas ellas, ya que si España, Brasil y Dinamarca solventaron sus compromisos con Austria, Paraguay y Brasil con tres cómodas victorias el conjunto alemán sufrió lo indecible para derrotar por un ajustado 25-24 a Hungría.

Muchos problemas tuvo la selección española, vigente campeona, que se impuso por un claro 31-19 a Austria, en un encuentro que las "Guerreras" apenas tardaron doce minutos en dejar encarrilado (7-1), gracias a una sensacional actuación de la portera Silvia Navarro.

Las siete paradas que contabilizaba la guardameta española a los diez minutos acabaron con la resistencia de un conjunto austríaco, que diezmado por las bajas a causa del coronavirus, nunca pareció en disposición de cuestionar el triunfo español.

Una circunstancia que no desaprovechó el técnico José Ignacio Prades para seguir repartiendo esfuerzos con vistas a la segunda fase en la que España se medirá con los equipos de Japón, Croacia y Brasil.

Tres rivales que pondrán a prueba la solidez defensiva de las "Guerreras", el pilar sobre el que España ha cimentado las tres holgadas victorias con las que ha saldado la primera ronda.

Por detrás del conjunto español concluyó en la clasificación del grupo H la selección de Argentina, que no falló y certificó su clasificación para el siguiente turno como segunda de grupo tras imponerse este lunes por 36-24 a China, en un encuentro que las albicelestes decantaron a su favor con un parcial de 9-2 en los últimos quince minutos de la primera parte.

Por su parte, Austria, pese a su clara derrota, acompañará a españolas y argentinas en una segunda fase, en la que las centroeuropeas poco tendrán que hacer lastradas por los problemas con el coronavirus, que les han impedido completar la convocatoria de dieciséis jugadores en todos sus encuentros.

Si España no tuvo dificultades para sumar su tercer triunfo consecutivo, menos tuvo Brasil, campeona del mundo en el año 2013, que goleó por 33-19 a Paraguay, en un choque en el que la brasileñas ya vencían por un claro 20-7 a la conclusión de la primera parte.

Una ventaja que permitió a Brasil, pese al empeño de jugadoras como la lateral del Granollers Giulia Guarieiro, que no erró ni uno sólo de los cinco lanzamientos que intentó, sestear en la segunda parte.

Quien no pudo permitirse el más mínimo momento de respiro fue Japón, que arrebató la segunda plaza del grupo G a Croacia, bronce en el último Europeo, tras imponerse por 26-28 a las balcánicas.

Una victoria que premió la sobresaliente actuación de la lateral Kaho Nakayama, que con sus nueve tantos lideró la remontada del conjunto asiático, que contaba con una desventaja de tres goles en el marcador (23-20) superado el ecuador de la segunda parte.

Mucha menos resistencia encontró Dinamarca que se impuso por 35-23 a Corea del Sur en un choque en el que nórdicas y asiáticas se jugaban la primera plaza del grupo F, tras saldar con victorias las dos primeras jornadas del campeonato.

La demoledora puesta en escena del equipo danés, que a los quince minutos ya vencía por un claro 9-4, dejó clara la superioridad de las europeas, que lideradas por la pivote Rikke Iversen, autora de seis dianas, y la extremo Laerke Pedersen, que cerró el choque con cinco goles, no dieron la más mínima opción a su rival.

Un claro triunfo que permitirá a Dinamarca acceder con 4 puntos a la segunda fase, por los dos que contabilizarán las coreanas y los cero con los que arrancará Camerún, que se hizo con la tercera plaza tras derrota por 24-33 a Túnez, en un choque que las camerunesas dejaron sentenciado (9-18) en la primera parte

Todo lo contrario que ocurrió el vibrante encuentro que protagonizaron en Llíria las selecciones de Alemania y Hungría, que no se resolvió hasta los minutos finales, tras llegarse con empate (23-23) a falta de ocho minutos para la conclusión.

Minutos finales en los que ni la buena actuación de la portera magiar Blanka Biro pudo impedir el triunfo (25-24) del conjunto germano, en el que jugaron un papel fundamental la pivote Meike Schmelzer y la central Alina Grijseels, autoras de cinco tantos cada una.

Un sufrido triunfo que permitió a Alemania alzarse con la primera plaza del grupo E por delante de Hungría y de la República Checa que logró el último billete para la segunda fase tras vencer por 24-23 a Eslovaquia.

Javier Villanueva