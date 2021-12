EEUU.- La Cámara de Representantes de EEUU evalúa unas declaraciones ofensivas contra la congresista Ilhan Omar

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se ha comprometido a examinar unas declaraciones de la congresista republicana Lauren Boebert en las que bromeaba con el hecho de que la demócrara Ilhan Omar, una de las tres legisladoras musulmanas de la Cámara Baja, pudiese ser una terrorista.



Los hechos se remontan a noviembre, cuando Boebert, en un encuentro público, se refirió a Omar como miembro del "Escuadrón de la Yihad" e ironizó con sus supuestos lazos con el terrorismo. Tras la polémica, se disculpó en Twitter y se ofreció a llamar a su compañera, pero finalmente la llamada desató un nuevo cruce de versiones y reproches.



Omar espera una "acción decidida" por parte de Pelosi y se ha mostrado "muy confiada" al respecto. En este sentido, ha explicado en declaraciones a la CNN que la presidenta de la Cámara de Representantes le ha traslado personalmente que podría tomar alguna decisión esta misma semana.



"Creo que es importante que digamos que este tipo de lenguaje, que este tipo de odio, no tiene cabida en la Cámara de Representantes", ha dicho Omar, quien ha planteado que Boebert sea apartada de las comisiones en las que participa, algo que en el Partido Republicano no se plantean adoptar de 'motu proprio'.



El líder de la minoría republicana, Kevin McCarthy, ha descartado cualquier sanción tras dar por válida la disculpa pública de Boebert y tener en cuenta que también del lado demócrata se habrían pronunciado otras declaraciones controvertidas.



Para Omar, "McCarthy es un mentiroso y un cobarde". "No tiene la capacidad para condenar esta islamofobia intolerante y esta retórica antimusulmana que practica una miembro" de su partido, ha sentenciado la congresista demócrata.



Si finalmente prosperan las peticiones de Ilham Omar, no sería la primera vez en que la Cámara Baja actúa contra legisladores republicanos, puesto que ya sancionó a Marjorie Taylor Greene por respaldar teorías conspirativas sobre las últimas elecciones y a Paul Gosar por burlarse de la violencia contra la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.