EE.UU. insta a petroleras a ‘intensificar’ transición energética

(Bloomberg) -- El Departamento de Energía de Estados Unidos instó a las principales compañías petroleras a incrementar los esfuerzos de transición energética o correr el riesgo de quedarse atrás en una economía limpia que cambia rápidamente.

“No creo que vayamos a tener éxito a menos que las grandes empresas den un paso al frente y formen parte de la solución”, dijo David Turk, subsecretario del Departamento de Energía, en el Congreso Mundial del Petróleo en Houston el lunes.

“Estoy seguro de que habrá algunas empresas que darán un paso adelante y serán líderes en esta transición y ganarán mucho dinero en el proceso, y estoy seguro de que hay algunas empresas que no lo harán y que fracasarán en esta transición”, dijo.

Las compañías petroleras más grandes de EE.UU., Exxon Mobil Corp. y Chevron Corp., están llenas de efectivo después de que subieron los precios de las materias primas y han renovado sus estrategias para gastar más en proyectos con bajas emisiones de carbono y reducción emisiones. Los directores ejecutivos de ambas compañías enfatizaron la necesidad de un giro ordenado hacia combustibles más limpios en las presentaciones de la conferencia.

La captura de carbono es el método a largo plazo favorito de la industria para reducir las emisiones de la producción de petróleo y gas natural, pero Turk advirtió que se necesitan acciones para respaldar todo lo dicho. Exxon ha esbozado varios “conceptos” para los centros de captura de carbono en todo el mundo, incluido uno previsto para el corredor industrial de Houston, dijo Darren Woods, director ejecutivo. Pero las políticas gubernamentales, incluidos los incentivos financieros, son necesarias para hacerlas realidad.

“No podemos simplemente tener comunicados de prensa que digan que vamos a capturar carbono”, dijo Turk. “De hecho, tenemos que hacerlo en el mundo y, francamente, mostrarle al mundo que esto es posible a gran escala, una forma respetuosa con el medio ambiente que le da a la gente la confianza de que esta tecnología puede y debe ser parte de la solución en el futuro”.

Nota Original:

U.S. Urges Major Oil Companies to ‘Step Up’ on Energy Transition

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.