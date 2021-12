Dos hijos del presidente Ortega integran misión oficial de Nicaragua en Rusia

Un hombre observa en la pantalla de un computador una alocución del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), junto a su esposa, Rosario Murillo (i), en una fotografía de archivo. EFE/ Jorge Torres

Managua, 6 dic (EFE).- Los hermanos Laureano y Rafael Ortega Murillo, hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta Rosario Murillo, integran una delegación nicaragüense que comenzó este lunes una misión oficial en Rusia, informó el Ejecutivo.

Laureano, asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, y Rafael, delegado presidencial, componen la delegación nicaragüense junto al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y la embajadora de Managua en Moscú, Alba Torres.

La misión nicaragüense comenzó su agenda de trabajo este lunes "con un importante encuentro con el vicecanciller de Rusia, Sergei Ryabkov", señaló el Ejecutivo sandinista, en una declaración.

Con el vicecanciller ruso "se han revisado los principales asuntos de la agenda bilateral en los ámbitos político, económico y comercial", indicó.

Asimismo, se reunieron con la representante de la Comisión Mixta Intergubernamental Rusia/Nicaragua, Veronika Skvortsova, con quien evaluaron "todos los proyectos en marcha y en perspectiva", sin precisar los proyectos.

También se dio "un encuentro de seguimiento con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) con la perspectiva de ampliar la cooperación en el suministro de vacunas Sputnik V y Sputnik Light para Nicaragua", continuó la fuente.

PARTIDO RUSIA UNIDA FIRMARÁ ACUERDO CON EL FSLN

La delegación nicaragüense también se reunió con el vicepresidente del Consejo General del Partido Rusia Unida, Andrey Klimov, "con el objetivo de estrechar lazos con el partido FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) a través de la firma de un acuerdo de cooperación y hermanamiento que se prepara entre ambas organizaciones", de acuerdo a la información.

El programa de trabajo continuará mañana con encuentros institucionales y empresariales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha dicho que Nicaragua es un socio "muy importante" de Rusia en América Latina, y felicitó al líder sandinista por su "victoria abrumadora" en las elecciones del pasado 7 de noviembre, y afirmó que intensificará la cooperación bilateral "estratégica" con el país centroamericano.

Esos comicios, en los que el exguerrillero se impuso con un 75,87 % de los votos para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión, no han sido reconocidos por el grueso de la comunidad internacional.

La 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que las elecciones "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática"; Estados Unidos la calificó de "pantomima"; y la Unión Europea (UE) de "fake".

Por el contrario, entre los países que han felicitado a Ortega por su reelección se encuentran sus aliados de Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Irán, Palestina, Rusia, Siria, Venezuela y Vietnam.

Desde que Ortega volvió a la presidencia en 2007, tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, Nicaragua y Rusia han fortalecido sus relaciones en todos los campos.

Rusia, un antiguo aliado de Nicaragua, que durante el primer régimen sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses, estableció relaciones diplomáticas con Managua en 1944.

Nicaragua es uno de los contados países, junto a Venezuela y los pequeños Estados insulares de Nauru y Tuvalu, que se han sumado a Rusia en el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur.

Además, a fines de 2020 Nicaragua estableció un consulado en Crimea, territorio ucraniano anexado a Rusia, lo que provocó el rechazo de Ucrania.