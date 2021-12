Cs censura a Sánchez por pactar con quienes atacan la Constitución: "Es una enmienda a la totalidad al mejor PSOE"

24-11-2021 La líder de Cs, Inés Arrimadas, interviene en una rueda de prensa al mismo tiempo que se celebra una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). El proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 afronta esta semana en el Pleno sus votaciones decisivas antes de su aprobación y remisión al Senado, donde deberá completar su tramitación. En esta tercera jornada de votaciones continúan las sucesivas secciones de las cuentas, a defender por cada ministro. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cargado este lunes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por hacer miembros del Ejecutivo y pactar con quienes atacan la Constitución, lo que, a su juicio, supone "una enmienda a la totalidad al mejor PSOE, el que participó en la Transición".



Así lo ha puesto de manifiesto la líder de la formación naranja en declaraciones a los periodistas a su llegada al acto institucional en el Congreso con motivo del cuadragésimo tercer aniversario de la Carta Magna.



Tras remarcar que se siente orgullosa de estar al frente de un partido constitucionalista, Arrimadas ha dicho que hoy es un día para "celebrar" los 43 años de la Constitución y para agradecer el "esfuerzo" de quienes la hicieron posible pero también para reivindicar los valores de "una norma de convivencia que nos permite avanzar como sociedad".



Por eso, ha denunciado que los socios "preferentes" de Sánchez, en referencia a ERC, PNV o Bildu, entre otros, "que atacan a la democracia española", no estén presentes este lunes en la ceremonia del Congreso.



"No es novedad que haya partidos que ataquen la Constitución, pero sí que se les haga miembros y socios del Gobierno", se ha quejado la líder de Ciudadanos, para quien "el partido sanchista" le está haciendo "una enmienda a la totalidad al mejor PSOE". Con todo, ha advertido a los socios de Sánchez que no van a conseguir acabar con la Constitución ni con los valores que representa.