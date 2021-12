Coronavirus.- Reino Unido alerta de que hay transmisión comunitaria de ómicron en varias regiones de Inglaterra

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Reino Unido, Sajid Javid, ha alertado este lunes de que las autoridades sanitarias británicas han constatado infecciones de la variante ómicron del SARS-CoV-2 en varias regiones de Inglaterra que no están ligadas a viajes al extranjero, lo que significa que ya hay transmisión comunitaria.



En una intervención ante la Cámara de los Comunes, Javid ha detallado que las autoridades sanitarias británicas han contabilizado 261 casos de la variante en Inglaterra, 71 en Escocia y cuatro en Gales.



Además, ha señalado que el período de incubación con ómicron podría ser inferior al registrado con la variante delta del virus, aunque ha reconocido que aún no hay información clara sobre si la nueva mutación genera una enfermedad más grave o es más resistente a las vacunas.



Así, ha admitido que, por ahora, las autoridades no pueden asegurar si ómicron tiene el potencial de truncar el camino hacia la recuperación de la normalidad, según ha recogido Sky News.



Mientras, el Ministerio de Salud británico ha registrado otros 51.459 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, además de 41 fallecimientos a causa de la enfermedad. Así, los totales han ascendido hasta 10.515.239 y 145.646, respectivamente.



El Gobierno de Reino Unido anunció el domingo que todos los viajeros que lleguen a Inglaterra a partir del martes tendrán que presentar un test negativo de COVID-19, un endurecimiento de las restricciones que las autoridades justifican por la expansión de la variante ómicron.



El Parlamento británico aprobó reintroducir el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y tiendas de Inglaterra, en el marco de un recrudecimiento de la situación de la pandemia en el país europeo y ante las preocupaciones que plantea la variante ómicron. Reino Unido suprimió el uso obligatorio de mascarilla, y el resto de las restricciones impuestas por la pandemia, el 19 de julio.



Las altas cifras de contagios de COVID-19 que las autoridades sanitarias británicas han constatado de forma sostenida en las últimas semanas llevaron a los expertos a pedir que el Gobierno introdujera medidas restrictivas para frenar la propagación de la enfermedad.



El Gobierno británico ha fiado el desarrollo de la pandemia en el país y el levantamiento de las restricciones para contener su avance al plan de vacunación contra la COVID-19. Hasta este lunes, el 81 por ciento de la población británica cuenta con el esquema completo de vacunación.