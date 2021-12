Checo: Perdimos puntos cruciales, ahora hay que ir a por todo a Abu Dabi

EFE/EPA/STR

Redacción deportes, 5 dic (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que este domingo abandonó el Gran Premio de Arabia Saudí, el penúltimo del Mundial de F1, declaró que perdieron "puntos cruciales para el Mundial de constructores", en el que Mercedes los supera en 29 unidades; y que "ahora" tendrán "que ir a por todas a Abu Dabi"; sede de la última prueba de la temporada, el próximo fin de semana.

"No fue el mejor fin de semana para el equipo, perdimos puntos cruciales en el Mundial de constructores, así que ahora vamos a Abu Dabi a darlo todo para intentar cambiar las cosas", comentó 'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco), que ocupa la cuarta plaza en el Mundial, con 190 puntos, a 28 del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), al que ya no podrá quitarle la tercera plaza final.

"Tuvimos un poco de mala suerte con la primera bandera roja, pero salimos bien después de la segunda resalida. Pasamos a (Pierre) Gasly (francés de Alpha Tauri) y a Charles (Leclerc, monegasco de Ferrari) y cuando salía de la tercera curva no había suficiente espacio para todos, dado como era esa curva", explicó 'Checo', quince veces en el podio desde que pilota en la F1, en la que cuenta dos triunfos.

"Terminé enredado con Charles, golpeó mi neumático trasero con su neumático delantero derecho", explicó el mexicano acerca del accidente que le costó el abandono.

"Fue un mal momento para todos, pero se trató de una acción muy desafortunada. Es una lástima enorme, porque necesitábamos esos puntos hoy", se lamentó el bravo piloto tapatío.

"Me quedé con el coche en la pista porque estábamos intentando volver a encender el motor, pensamos que podíamos volver a arrancarlo, pero estaba un poco caliente, así que tuvimos que retirarnos", comentó.

"Era una carrera muy importante para el equipo hoy, así que duele mucho, pero aún hay esperanza para Abu Dabi. Todavía hay optimismo y algo por lo que luchar; y lo daremos todo en la última carrera de la temporada, así que hay que ser optimista y mirar hacia adelante", declaró 'Checo' este domingo en el circuito urbano de Yeda.