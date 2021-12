Bolivia envía "apoyo moral" al presidente peruano ante el proceso de vacancia

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, en una fotografía de archivo. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 6 dic (EFE).- El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, el oficialista Freddy Mamani Laura, envió este lunes el "apoyo moral" al mandatario de Perú, Pedro Castillo, ante el proceso de destitución que enfrenta y dijo que la "derecha" de ese país quiere desinformar para implicar al jefe de Estado en hechos de corrupción.

"Desde Bolivia queremos decirle a nuestro querido colega, maestro, nuestro líder indiscutible peruano (Pedro Castillo) que tiene el apoyo moral desde Bolivia, no está solo, porque nosotros siempre estaremos en defensa de la democracia, en defensa del voto universal, en este caso del voto del pueblo", expresó Mamani.

El presidente de Diputados prosiguió señalando que es un momento de "gran desinformación" en Perú en el que se quiere implicar a Castillo en actos de corrupción.

"Nosotros estamos seguros que el compañero Pedro no está en esos afanes, pero acá la intencionalidad es nuevamente tumbar el Gobierno de nuestro compañero Pedro Castillo", dijo Mamani en conferencia de prensa.

Agregó que siempre estarán en "defensa de la democracia" y sostuvo que la "derecha, como pasa en todos los países, si no pueden ganar en las elecciones, están en la desinformación y en querer dar un golpe de Estado, esperamos que ese camino no sea el que estén tomando en el Estado peruano", acotó.

El pleno del Congreso de Perú votará este martes si se admite a debate la moción de vacancia (destitución) contra Castillo por "permanente incapacidad moral" que fue presentado por la legisladora opositora Patricia Chirinos.

Castillo aparentemente ha sido grabado en reuniones privadas con legisladores, funcionarios y empresarios, de las que no ha querido entrar en detalles ni explicar por qué no las registró en su agenda oficial.

Aparentemente, los asistentes a esos encuentros nocturnos son empresarios que han sido beneficiados con adjudicaciones de obras en el Estado o puestos en el aparato estatal durante el actual Gobierno.

El viernes pasado, Castillo inició una serie de encuentros con los líderes de las bancadas en el Congreso para dialogar sobre la gobernabilidad en el país, reuniones que continuarán este lunes en Palacio de Gobierno.

Castillo comentó que sectores opositores "estaban tramando muchas cosas" y saldrá "audios, videos editados", y pidió a la población "no dejarse sorprender por algunas voces" que quieren dar a entender que hay "actos de corrupción" en su Gobierno.

Asimismo, el presidente de Diputados sostuvo que el exmandatario de Bolivia Evo Morales no provocó la situación de Castillo en Perú, donde la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano lo declaró "persona non grata", y quien impulsa una reunión de la Runasur en Cusco el próximo 20 y 21 de diciembre.

Runasur es el bloque de movimientos sociales latinoamericanos que impulsa Morales.