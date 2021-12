Bitcón supera de nuevo los US$50.000 tras caer el fin de semana

(Bloomberg) -- El bitcóin volvió a subir por encima de los US$50.000, a medida que los operadores estudiaban los escombros de la repentina caída de este fin de semana.

La criptomoneda se recuperó por encima de su promedio móvil de 200 días después de caer hasta un 22% el sábado. Los analistas técnicos dicen que el siguiente nivel clave a observar, en caso de que comience a repuntar, sería su precio promedio de los últimos 100 días. Aún así, cualquier liquidación podría ver soporte al precio promedio de 200 días de alrededor de US$46.300 seguido de US$40.000.

El bitcóin “experimentó una ‘caída repentina’ el sábado por la mañana”, escribió Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co. No le fue posible recuperarse por encima de los US$50.000 y se ha ido abajo de su línea de tendencia desde los mínimos de julio, agregó.

El bitcóin y otras criptomonedas se desplomaron este fin de semana en medio de un mayor apetito por el riesgo que también incluyó liquidaciones en muchas áreas del mercado de valores de EE.UU. La caída ocurrió al tiempo que el aumento de la inflación obliga a los bancos centrales a endurecer la política monetaria y amenaza con reducir el viento de cola de liquidez que levantó una amplia rango de activos. Algunas de las llamadas monedas alternativas han sido las más afectadas: el XRP bajó aproximadamente un 17% desde el viernes, según muestran los datos de Bloomberg.

“Dado que creemos que al menos una parte del fuerte repunte que han experimentado las criptomonedas desde los mínimos de la pandemia de 2020 se debe al exceso de liquidez que se derrama alrededor del sistema, el hecho de que estas se hayan visto afectadas desde que la Fed revelara sus intenciones de hacer esa liquidez menos abundante de una manera más agresiva, la reciente caída de las criptomonedas debe considerarse una señal de advertencia para otras clases de activos”, dijo Maley.

Mientras tanto, el ether, que cayó por debajo de su promedio móvil de 100 días durante la venta masiva, podría encontrar resistencia alrededor de su precio promedio de los últimos 50 días, aunque su soporte se encuentra en alrededor de US$3.500. Aún así, se mantuvo mejor en relación con el bitcóin en las últimas sesiones.

“El mercado parece estar fijando precios en un mundo donde los bancos centrales se mueven para combatir la inflación, pero algunos de los subsectores de la vida en línea continúan creciendo, como el metaverso, los TNF, defi, etc.”, señaló Stephane Ouellette, director ejecutivo y cofundador de la plataforma de cifrado FRNT Financial Inc.

Nota Original:

Bitcoin Climbs Back Over $50,000 After Weekend Flash Crash

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.