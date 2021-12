Bezos dona US$443 millones a grupos climáticos

(Bloomberg) -- Jeff Bezos anunció que donaría US$443 millones a organizaciones climáticas.

La segunda persona más rica del mundo aumenta el nivel de su filantropía. Las contribuciones más recientes se suman a los US$791 millones que dio a 16 organizaciones el año pasado como parte de su compromiso de US$10.000 millones con su fondo para la Tierra llamado Earth Fund para luchar contra el cambio climático. Bezos se ha comprometido a distribuir la cantidad total para 2030.

De las 44 subvenciones anunciadas el lunes, US$130 millones se destinan a apoyar la iniciativa Justice40, un esfuerzo de la Administración del presidente Joe Biden para luchar contra el cambio climático y apoyar a las comunidades desfavorecidas. Otros US$261 millones son para un plan para proteger el 30% de la Tierra y el mar para 2030, con un enfoque en la cuenca del Congo y los Andes tropicales. Los US$51 millones restantes apoyarán la restauración de tierras en Estados Unidos y África.

Bezos, de 57 años, ha estado en una juerga de donaciones este año después de dejar el cargo de director ejecutivo de Amazon.com Inc. y volar al borde del espacio en uno de sus cohetes Blue Origin. El anuncio de hoy eleva su donación total a más de US$1.000 millones, incluidos US$100 millones para la Fundación Obama y US$200 millones para el Museo Nacional Smithsonian del Aire y el Espacio.

Bezos presentó recientemente sus planes para el fondo Earth Fund, que incluye comprometer US$2.000 millones para restaurar la naturaleza y transformar los sistemas alimentarios. Hizo ese anuncio para coincidir con la cumbre climática COP26 en Glasgow, Escocia, el mes pasado, a la que asistió junto con líderes y activistas mundiales.

La donación se produce cuando Amazon, donde Bezos todavía es presidente ejecutivo, enfrenta la controversia de los activistas laborales en medio de las luchas por la sindicalización en sus almacenes. Después de perder un voto sindical en un almacén de Alabama, el Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Almacenes alega que Amazon intimidó a los trabajadores y los presionó para que votaran en un buzón que la empresa había instalado en su propiedad a la vista de las cámaras de seguridad. Amazon negó haber actuado mal. Se realizará una segunda votación.

Bezos tiene un valor de US$195.000 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, principalmente por su participación en Amazon.

